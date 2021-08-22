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金曲・時尚／Lulu把豪宅戴上身　2.5億珠寶加持當最貴氣主持人

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▲▼ Lulu 。（圖／台視提供）

▲Lulu穿Marc Jacobs春夏裙裝搭配Tiffany耳環與彩寶戒指。（圖／台視提供）

記者陳雅韻／台北報導

本屆金曲獎儼然成為主持人的Lulu黃路梓茵的服裝秀場，從登上紅毯的Marc Jacobs 2020春夏「彩色沐浴球」裙裝，到主持典禮的MOSCHINO 2021秋冬新裝都令人印象深刻，身上的珠寶也跟著造型更換，連換Tiffany & Co.與伯爵（PIAGET）多套高級珠寶，總值超過2.5億元，成為全場行頭最貴氣的女星。

▲▼ Lulu珠寶 。（圖／公關照）▲▼ Lulu珠寶 。（圖／公關照）

▲Lulu佩戴Tiffany 4.51克拉哥倫比亞祖母綠與鑽石戒（左）約1,107萬，15.39克拉丹泉石與鑽石戒1,705,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼ Lulu珠寶 。（圖／公關照）

▲Lulu走紅毯戴Tiffany高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌黃鑽與鑽石耳環，3,265,000元。

Lulu穿搭向來活潑俏麗，主持大型頒獎典禮金曲獎，珠寶樣式也不設限，專挑彩度高、造型搶眼的大件珠寶，讓觀眾難以忽視她的存在。登上金曲紅毯的「彩色沐浴球」裙裝已經夠浮誇，她依然搭配Tiffany大克拉數的哥倫比亞祖母綠鑽戒、丹泉石鑽戒呼應服裝色系，加上典禮上佩戴多件Tiffany彩色寶石戒指與耳環，總值突破6000萬元。


▲▼ Lulu 。（圖／台視提供）

▲▼ Lulu珠寶 。（圖／公關照）

 

▲Lulu主持典禮穿Moschino禮服搭配Tiffany T1 18K玫瑰金圓形鋪鑲鑽石耳環 265,000元。（圖／台視提供）

端莊扮相也難不倒Lulu，她穿開高衩的黑色禮服，搭配伯爵總金額高達112,400,000元的Golden Oasis Play of Lights「黃金時刻」黃鑽頂級珠寶鑽石項鍊、同系列耳環與戒指以及手鐲珠寶錶上陣，另一套祖母綠珠寶也要價83,350,000元，將豪宅直接戴上身。

▲▼ Lulu 。（圖／台視提供）


▲Lulu的高雅造型搭配伯爵要價約112,400,000元的珠寶與腕錶登台。（圖／台視提供）

▲▼ Lulu珠寶 。（圖／公關照）

 

▲伯爵Golden Oasis Play of Lights「黃金時刻」黃鑽頂級珠寶鑽石項鍊，66,500,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ Lulu珠寶 。（圖／公關照）

▲伯爵高級珠寶手鐲式腕錶，10,000,000元。

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關鍵字：

金曲, Lulu, Tiffany, PIAGET, 伯爵

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