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金曲・紅毯／？te壞特、曹雅雯都穿粉紅色套裝　原來背後有深意⋯

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記者李薇／台北報導

第32屆金曲獎星光大道在21日登場，現場眾星雲集，許多藝人也都在紅毯上爭奇鬥豔，歌手？te壞特則入圍最佳新人獎、好友曹雅雯今年入圍金曲獎8項大獎，兩人因工作成為好友，在紅毯上也都穿粉紅色亮相，看起來特別耀眼。

▲第32屆金曲獎星光大道，?te壞特入圍《最佳新人獎》與曹雅雯入圍《年度歌曲獎》。（圖／翻攝LINE TV）

▲第32屆金曲獎星光大道，?te壞特入圍《最佳新人獎》與曹雅雯入圍《年度歌曲獎》。（圖／翻攝LINE TV）

▲？te壞特入圍《最佳新人獎》走上星光紅毯。（圖／翻攝LINE TV）

入圍最佳新人獎的？te壞特身穿Longchamp 2021秋冬桃粉紅色洋裝搭配牡丹粉紅長靴，中間象牙白色的ROSEAU FRAME腰帶，束出性感腰身，全身總價6萬200元，並且配戴葡萄牙知名眼鏡品牌Vava的墨鏡，打造出「粉紅色神秘歌姬」的形象。

▲壞特、曹雅雯。（圖／LONGCHAMP、LINE TV）

▲？te壞特身穿LONGCHAMP的粉紅色套裝。（圖／LONGCHAMP官網）

？te壞特不只是穿了很美的粉紅色穿搭，身上也佩戴了Tiffany Co.的項鍊、手鍊、手環、鑽石戒指、3件金戒指，總共7件單品，要價174萬5000元，雖然全身包緊緊，但看起來相當優雅，也頗有度假氣息。

▲第32屆金曲獎星光大道，曹雅雯 入圍《年度專輯獎》、《最佳台語專輯獎》、《年度歌曲獎》、《最佳台語女歌手獎》、《最佳作曲人獎》、《最佳專輯製作人獎》。（圖／翻攝LINE TV）

▲第32屆金曲獎星光大道，曹雅雯 入圍《年度專輯獎》、《最佳台語專輯獎》、《年度歌曲獎》、《最佳台語女歌手獎》、《最佳作曲人獎》、《最佳專輯製作人獎》。（圖／翻攝LINE TV）

▲曹雅雯身穿設計師馬毅打造的訂製粉紅色西裝。（圖／翻攝自LINE TV）

？te壞特好友曹雅雯也隨後走上紅毯，大概是兩人有一同合作的《若是明仔載》入圍年度歌曲獎，因此曹雅雯也同樣穿了一套設計師馬毅打造的訂製粉紅色西裝，搭配Jimmy Choo高跟鞋，露出胸前性感雪乳，看起來特別有亮點。

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？te壞特, 曹雅雯, 紅毯穿搭, 金曲紅毯, 32金曲, 第32屆金曲獎

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