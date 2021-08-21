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金曲・紅毯／黃宣行頭破400萬元！老花西裝＋招牌光頭不改超ㄎㄧㄤ本性

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▲第32屆金曲獎星光大道， 章郡、余佳倫、「YELLOW」黃宣、曹家瑋、陳彥丞、林庭鈺、吳至傑，章郡入圍《最佳MV獎》、余佳崙、YELLOW 黃宣入圍《最佳單曲製作人獎》 YELLOW 入圍《最佳新人獎》、YELLOW 黃宣表演嘉賓，並入圍《最佳編曲人獎》。（圖／翻攝LINE TV）

▲黃宣入圍第32屆最佳新人金曲獎多項大獎。（圖／翻攝LINE TV）

記者王蓁蓁 / 台北報導

第32屆金曲頒獎典禮於今（21日）晚登場，歌手黃宣YELLOW大舉入圍本屆最佳新人、最佳單曲製作人、最佳MV，其中與9m88合唱的《怪天氣》也入圍了最佳單曲製作，他頂著招牌光頭造型走紅毯，一身GUCCI老花帆布滾邊西裝散發復古氣息，邊跳舞邊走紅毯的俏皮模樣，展露出他一如往常的超ㄎㄧㄤ魅力。

▲黃宣金曲 。（圖／品牌提供、翻攝直播）

▲黃宣金曲 。（圖／品牌提供、翻攝直播）

▲黃宣一身GUCCI老花帆布滾邊西裝散發復古氣息。（圖／品牌提供）

連3年入圍金曲獎的黃宣YELLOW，本屆再度入圍多項大獎外，也是頒獎典禮表演嘉賓之一，他身穿GUCCI老花帆布滾邊西裝搭配搶眼紅色絲質襯衫，脖子上的大蝴蝶結，透露出復古風格，招牌的光頭髮型則展現他古靈精怪又吸睛的個人特色，邊跳邊入場紅毯的模樣十分俏皮。

▲黃宣金曲 。（圖／品牌提供、翻攝直播）

▲黃宣紅毯珠寶總價值要價新台幣420萬元。（圖／品牌提供）

另外，黃宣也佩戴上海瑞溫斯頓Ocean系列月相功能42毫米腕錶，點綴今日紅毯穿搭，棕色的皮革錶帶呼應同色系的GUCCI老花帆布西裝，手上Traffic 系列寬版版鑽石戒指、與長形切工單鑽線戒的行頭，讓他整體造型更加閃耀，紅毯珠寶總價值要價新台幣420萬元！

▲黃宣金曲 。（圖／品牌提供、翻攝直播）

▲黃宣戴的海瑞溫斯頓Ocean系列月相功能42毫米腕錶。（圖／品牌提供）

▲黃宣金曲 。（圖／品牌提供、翻攝直播）

▲黃宣戴的海瑞溫斯頓 Traffic系列寬版鑽石戒指、海瑞溫斯頓長形切工單鑽線戒。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

黃宣, 金曲獎, 金曲32, 第32屆金曲獎, 金曲紅毯, 金曲時尚, 星光大道

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