金曲・紅毯／孫盛希胸下全空尺度炸裂！　李友廷花卉西裝王子下凡

▲第32屆金曲獎星光大道孫盛希出場堪稱今夜最大尺度。（圖／翻攝LINE TV）

記者鮑璿安 ／台北報導

第32屆金曲獎星光大道進入高潮階段，女星孫盛希一出場就吸引滿滿尖叫聲，直接以羽毛禮服搭配透視條紋細節，在若隱若現之中大秀性感「南半球」，堪稱今晚最辣造型，與她過往的保守尺度形成極大反差。同樣選擇黑色系造型的還有男星李友廷，運用花卉刺繡雙排扣西裝外套彰顯迷人帥度。

▲孫盛希穿著設計師品牌DAVID KOMA黑色羽毛禮服登場。（圖／翻攝LINE TV）

孫盛希強勢入圍年度專輯獎、最佳華語專輯獎、最佳華語女歌手獎，造型上也來勢洶洶，直接換上設計師品牌DAVID KOMA黑色羽毛禮服登場，細肩帶遊走肩頸曲線，搭配總價值近2000 萬元的BVLGARI 珠寶，在胸前綻放出耀眼光芒。而最辣細節就屬裙裝胸下的透視條紋設計，讓孫盛希的美胸曲線曝光，令粉絲視線難以離開。

▲李友廷以Valentino 花卉刺繡雙排扣西裝外套搭配刺繡領帶 。（圖／翻攝LINE TV）

同樣相中黑色造型的還有入圍最佳新人獎男星李友廷，以Valentino 花卉刺繡雙排扣西裝外套搭配刺繡領帶，一黑一白的簡潔效果，營造出迷人的紳士氣息，與李友廷個人特質相符，並以胸前花朵豐富層次感，整體造型頗有奪獎氣場。