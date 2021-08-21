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金曲・紅毯／持修穿「蘇格蘭裙」可愛爆表！口罩藏「寶貝球」不愧是大師

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記者王則絲／台北報導

張惠妹愛徒「持修」去年奪下金曲「新人獎」後大爆紅，今年第32屆金曲獎以表演嘉賓身份出席，持修今晚頂著招牌妹妹頭長髮登上紅毯，造型更是貫徹他中性的風格，選穿飄逸的「蘇格蘭裙」、一身學院風可愛爆表！有「神奇寶貝大師」之稱的持修，也不忘在口罩上點綴一顆「寶貝球」，偷藏小巧思。

▲第32屆金曲獎星光大道，持修 表演嘉賓 。（圖／翻攝LINE TV）

▲持修選穿裙裝登金曲紅毯。（圖／翻攝台視）

持修以表演嘉賓身份出席本屆金曲獎，星光大道上造型選穿LOUIS VUITTON（路易威登）2021秋冬男裝系列的格紋皮革外套，以及格紋褶襉半截裙，宛如蘇格蘭傳統服裝「蘇格蘭裙」，一身英倫學院風格一亮相就令觀眾驚呼：「好可愛！」持修自己對這套造型則是評價：「很酷！」

▲第32屆金曲獎星光大道，持修 表演嘉賓 。（圖／翻攝LINE TV）

▲持修將神奇寶貝球藏在口罩上，還帶了一張新卡片！。（圖／翻攝台視）

繼去年拎著一顆神奇寶貝球走紅毯，還帶了要價12萬元的「噴火龍寶可夢閃卡」當作幸運物，成為最大焦點，持修今年則是走低調路線，將神奇寶貝球藏在紅色口罩上頭，成為充滿他個人特色的小巧思，且這次又帶了新卡片「噴火龍爭奪賽 噴火龍VMax HR」一起走紅毯，經上網詢價竟炒到10萬元價格！

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關鍵字：

金曲, 金曲32, 金曲獎, 紅毯, 持修

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