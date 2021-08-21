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金曲・紅毯／林柏宏男神穿搭突圍　陳昊森2450萬鑽錶貴氣逼人

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▲▼ 林柏宏金曲獎 。（圖／卡地亞提供）

▲林柏宏穿SAINT LAURENT搭配卡地亞名錶與首飾登上金曲獎紅毯。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

本屆金曲獎頒獎嘉賓林柏宏與陳昊森登上紅毯，立刻以男神之姿吸引目光，林柏宏穿SAINT LAURENT 2021秋冬最新男裝搭卡地亞（Cartier），黑色天鵝絨珠綴刺繡雙排扣西裝外套閃閃發亮，超級吸睛；而穿Dior的陳昊森則登上全場行頭最奢華的男星寶座，因為加上手腕上的伯爵（PIAGET）鑽錶與珠寶加持，總值近2750萬元。

▲▼ PIAGET,Cartier 。（圖／公關照）

 

▲林柏宏搶先戴上卡地亞9月才會上市Tank Louis Cartier腕錶大型款，405,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼ PIAGET,Cartier 。（圖／公關照）

▲林柏宏同時搭配卡地亞Juste un Clou手環，221,000元。

今晚金曲紅毯一片日常時裝穿搭，林柏宏總算以帶有華麗感的男孩氣裝扮突圍成功，從黑色兔子氈爵士禮帽、黑色天鵝絨珠綴刺繡雙排扣西裝外套、襯衫、黑色丹寧褲、亮面小牛皮泰迪皮鞋全出自法國品牌SAINT LAURENT，一身黑的服裝絕不單調，他同時佩戴卡地亞將於9月上市的Tank Louis Cartier腕錶大型款、Juste un Clou手環與戒指等珠寶，增添亮點。

▲▼ 陳昊森 。（圖／伯爵提供）

▲陳昊森全套Dior 2021冬季新裝，搭配伯爵鑽錶與珠寶，行頭總值近2750萬元。（圖／伯爵提供）

同樣擔任頒獎人的陳昊森則以驚人行頭吸睛，除了成套的Dior新裝總值約224,000元，身為伯爵形象大使的他更受寵，不僅搭配伯爵Possession鑽石項鍊，拿起麥克風更秀一手價值2450萬元的Gouverneur系列月相顯示飛行陀飛輪頂級珠寶鑽石腕錶，貴氣逼人。

▲▼ PIAGET,Cartier 。（圖／公關照）

 

▲陳昊森戴伯爵Gouverneur系列月相顯示飛行陀飛輪頂級珠寶鑽石腕錶，24,500,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ PIAGET,Cartier 。（圖／公關照）

▲陳昊森戴伯爵Possession系列18K白金鑽石項鍊，580,000元。

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關鍵字：

金曲獎, 林柏宏, 陳昊森, Dior, 伯爵, PIAGET, 卡地亞, Cartier, SAINT LAURENT, 金曲32, 紅毯, 金曲紅毯, 星光大道

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