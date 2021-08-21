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金曲・紅毯／瘦子合身西裝＋油頭帥爆全場　ØZI 750萬多層次飾品超搶眼

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▲▼金曲瘦子＋ozi。（圖／翻攝LINE TV）

▲瘦子E.SO和ØZI紅毯造型超帥氣，掀起網友熱議。（圖／翻攝LINE TV）

記者張毓容／台北報導

第32屆金曲獎星光大道於稍早由紅毯主持人瑪麗和鼓鼓呂思緯拉開序幕，將與JJ林俊傑、青峰爭奪金曲歌王的瘦子E.SO，身穿合身黑西裝搭配帥氣油頭踏上紅毯，一登場就讓網友瘋狂大讚「太適合穿西裝」、「是真的帥」；而今天擔任頒獎嘉賓的ØZI，則以招牌紅髮搭配帥氣西裝現身，更以超搶眼的多層次飾品打造強烈個人風格，兩大型男成為金曲紅毯最「帥」風景。

▲▼金曲瘦子。（圖／品牌提供）

▲瘦子修長身材被讚超適合穿西裝。（圖／品牌提供）

被歌迷封為「行走的費洛蒙」的瘦子E.SO，這次以個人首張專輯《Outta body靈魂出竅》一舉入圍「年度歌曲獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳作詞獎」等三項大獎。本來不打算出席紅毯的他，典禮前夕改變心意，今天以BOTTEGA VENETA人字紋羊毛雙排扣西裝襯托修長結實好身材，搭配尖頭中筒靴和帥氣油頭髮型，帥到讓人尖叫，一現身就掀起PTT網友瘋狂討論。

▲▼金曲瘦子＋ozi。（圖／翻攝LINE TV）

▲▼金曲瘦子＋ozi。（圖／品牌提供）

▲瘦子以Boucheron長線練和鑽石耳環點綴造型。（圖／翻攝LINE TV、品牌提供）

瘦子E.SO更以鑲嵌140顆鑽石的Boucheron Jack de Boucheron長項鍊和Liseré系列鑽石耳環，搭配手上4款Boucheron戒指為全黑造型打造閃光點，全身珠寶總價值超過250萬，更助陣得獎氣勢。

▲▼金曲瘦子＋ozi。（圖／品牌提供）

▲▼金曲瘦子＋ozi。（圖／品牌提供）

▲ØZI以招牌紅髮＋墨鏡和多款珠寶讓西裝造型更有看頭。（圖／翻攝LINE TV、品牌提供）

而第30屆金曲新人王ØZI今天則是擔任「最佳新人獎」頒獎嘉賓，身穿BOSS劍領雙排釦西裝套裝，搭配搶眼紅髮和招牌墨鏡造型帥氣現身，看似簡約的造型，以多達10件的BVLGARI寶格麗珠寶點綴，光是頸部就以近170萬的B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石項鍊和116萬的erpenti 系列白K金祖母綠與鑽石項鍊疊搭出多層次，再搭配耳上的Serpenti系列頂級紅寶石與鑽石耳環、Serpenti Viper系列耳骨夾和多款戒指、手環、超薄腕錶，總價值約750萬的珠寶讓整體造型多了層次感和亮點。

關鍵字：

金曲獎, 金曲, 金曲32, 紅毯, 瘦子, E.SO, ØZI

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