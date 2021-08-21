fb ig video ETtoday search mobile

金曲・紅毯／持修打趴女星登「五美」榜首！孫盛希辣露半球只得第四

>

記者王則絲／台北報導

第32屆金曲獎紅毯造型《ET FASHION》邀請到國際知名台灣設計師周裕穎來點評，「紅毯五美」出爐跌破眾人眼鏡，第一美竟由男歌手「持修」奪下！憑藉「蘇格蘭裙」的中性造型將眾女星通通甩在後頭，而後排名依序為?te壞特、詹雅雯、孫盛希、Lulu。

第一美：持修

▲金曲32紅毯五美。（圖／台視提供、品牌提供）

▲持修穿著裙裝榮登紅毯第一美！領帶上套了LV戒指作為造型小細節。（圖／品牌提供）

集結男性、女性特質於一身的持修，在去年奪下金曲新人獎時，便因清秀的長相、迷人聲線與獨特中性氣質大爆紅，今年金曲獎以表演嘉賓身份現身紅毯，選穿LOUIS VUITTON 2021秋冬格紋皮革外套與格紋裙，類似於蘇格蘭傳統服裝「蘇格蘭裙」，一出場就令人直呼可愛！

周裕穎認為：「整個打扮就是他的樣子，很多元素是女孩子的，所以放在女生這邊。瀏海髮型、外套、百褶裙互相呼應，格子裙很像女孩制服，但是用男性元素駕馭得很好。」

第二美：?te壞特

▲金曲32紅毯五美。（圖／台視提供、品牌提供）

▲?te壞特身穿LONGCHAMP全套粉色裝扮。（圖／台視提供）

奪下本屆最佳新人獎的?te壞特，一直以來都維持神秘感、沒有露過臉，今天依然用帽子、墨鏡遮住大半部，服裝部分則是選穿了整身的粉紅色！來自LONGCHAMP的粉色裙子飾以腰帶拉長比例，以及同色皮靴完成整體造型。

周裕穎點評，壞特整身粉色色調加上帽子、頭髮起到加分效果，另外，同樣整身粉色的曹雅雯，他則認為不是只要粉色就好：「袖長、褲長比例裁剪沒有掌握好。」比較可惜。

第三美：詹雅雯

▲第32屆金曲獎，星光大道，詹雅雯。（圖／記者李毓康攝）

▲詹雅雯身穿複雜線條裝飾的黑色禮服，突破重圍擠進第三美。（圖／記者李毓康攝）

詹雅雯偕同浩子踏上本屆金曲獎紅毯，選穿一襲黑色禮服，胸前由數個金屬孔洞、布條交織出複雜線條，宛如層層堆疊的鞋帶，製造出亮點，周裕穎提到：「黑色打破她以往形象，短髮、V領沒有到非常暴露，形象上富有衝突感。」

第四美：孫盛希

▲孫盛希、黃妃。（圖／台視提供）

▲孫盛希性感辣露南半球，成功獲得本屆金曲紅毯第四美殊榮。（圖／台視提供）

強勢入圍多項大獎的孫盛希，穿著設計師品牌DAVID KOMA的馬甲黑色透視禮服，火辣深V連同南半球炸出，遊走危險邊緣，周裕穎就表示：「很喜歡這件衣服，層次感是有的，能在金曲場合看到設計師品牌，是正面的鼓勵。」不過瀏海髮型和妝容，跟下身的性感比較搭不上。

第五美：Lulu

▲金曲32紅毯五美。（圖／台視提供、品牌提供）

▲Lulu一開場便引起話題的「彩色沐浴球」裝扮，被選入第五美。（圖／台視提供）

擔任本屆典禮主持人的Lulu首個登上紅毯，一出場就形成話題，她身穿Marc Jacobs的「彩色沐浴球」裝扮，超份量感蓬鬆設計讓她必須與他人保持距離，她也玩笑表示就是要大家「不要靠近」。

周裕穎認為：「就是很Lulu啦」前衛俏皮的風格很適合她，不過周裕穎也直球點評，褲襪太透了質感不太好，與鞋子的搭配也不理想。

►金曲・紅毯／三帥出爐！陳昊森奪第一、瘦子緊追「西裝造型輸在這點」

▲32屆金曲獎紅毯造型評審周裕穎。（圖／時尚中心製）

關鍵字：

金曲, 金曲32, 紅毯五美, 五美, 周裕穎, 點評, 持修, 壞特, 孫盛希, 詹雅雯, Lulu

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

林昀儒靦腆笑容秀4.4萬元DIOR鞋　文姿云曬新包開心喊：在房間背著轉圈圈

林昀儒靦腆笑容秀4.4萬元DIOR鞋　文姿云曬新包開心喊：在房間背著轉圈圈

金曲・紅毯／持修打趴女星登「五美」榜首！孫盛希辣露半球只得第四

金曲・紅毯／持修打趴女星登「五美」榜首！孫盛希辣露半球只得第四

孫芸芸上班這麼Chill？背度假風「編織包」辦公　同款賣到大缺貨

孫芸芸上班這麼Chill？背度假風「編織包」辦公　同款賣到大缺貨

金曲．紅毯／個人意見批：蘇慧倫像芋泥蛋糕、陳昊森變金正恩 金曲・紅毯／三帥出爐！陳昊森奪第一、瘦子緊追「西裝造型輸在這點」 2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕 跟「3星座」談戀愛真的太累人！獅子霸道控制狂、天秤什麼都隨便 只有更狂！跳水王子穿「東奧趕工毛衣」登封　網笑：年度最紅單品 宋慧喬剃平頭？新畫報每張都超仙！　網：離婚後越來越美 日本「國寶級帥哥」票選公開！佐藤健才排第四　搶下冠軍的是他

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面