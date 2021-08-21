金曲・紅毯／持修打趴女星登「五美」榜首！孫盛希辣露半球只得第四

記者王則絲／台北報導

第32屆金曲獎紅毯造型《ET FASHION》邀請到國際知名台灣設計師周裕穎來點評，「紅毯五美」出爐跌破眾人眼鏡，第一美竟由男歌手「持修」奪下！憑藉「蘇格蘭裙」的中性造型將眾女星通通甩在後頭，而後排名依序為?te壞特、詹雅雯、孫盛希、Lulu。

第一美：持修



▲持修穿著裙裝榮登紅毯第一美！領帶上套了LV戒指作為造型小細節。（圖／品牌提供）



集結男性、女性特質於一身的持修，在去年奪下金曲新人獎時，便因清秀的長相、迷人聲線與獨特中性氣質大爆紅，今年金曲獎以表演嘉賓身份現身紅毯，選穿LOUIS VUITTON 2021秋冬格紋皮革外套與格紋裙，類似於蘇格蘭傳統服裝「蘇格蘭裙」，一出場就令人直呼可愛！

周裕穎認為：「整個打扮就是他的樣子，很多元素是女孩子的，所以放在女生這邊。瀏海髮型、外套、百褶裙互相呼應，格子裙很像女孩制服，但是用男性元素駕馭得很好。」

第二美：?te壞特



▲?te壞特身穿LONGCHAMP全套粉色裝扮。（圖／台視提供）



奪下本屆最佳新人獎的?te壞特，一直以來都維持神秘感、沒有露過臉，今天依然用帽子、墨鏡遮住大半部，服裝部分則是選穿了整身的粉紅色！來自LONGCHAMP的粉色裙子飾以腰帶拉長比例，以及同色皮靴完成整體造型。

周裕穎點評，壞特整身粉色色調加上帽子、頭髮起到加分效果，另外，同樣整身粉色的曹雅雯，他則認為不是只要粉色就好：「袖長、褲長比例裁剪沒有掌握好。」比較可惜。

第三美：詹雅雯



▲詹雅雯身穿複雜線條裝飾的黑色禮服，突破重圍擠進第三美。（圖／記者李毓康攝）



詹雅雯偕同浩子踏上本屆金曲獎紅毯，選穿一襲黑色禮服，胸前由數個金屬孔洞、布條交織出複雜線條，宛如層層堆疊的鞋帶，製造出亮點，周裕穎提到：「黑色打破她以往形象，短髮、V領沒有到非常暴露，形象上富有衝突感。」

第四美：孫盛希



▲孫盛希性感辣露南半球，成功獲得本屆金曲紅毯第四美殊榮。（圖／台視提供）



強勢入圍多項大獎的孫盛希，穿著設計師品牌DAVID KOMA的馬甲黑色透視禮服，火辣深V連同南半球炸出，遊走危險邊緣，周裕穎就表示：「很喜歡這件衣服，層次感是有的，能在金曲場合看到設計師品牌，是正面的鼓勵。」不過瀏海髮型和妝容，跟下身的性感比較搭不上。

第五美：Lulu



▲Lulu一開場便引起話題的「彩色沐浴球」裝扮，被選入第五美。（圖／台視提供）



擔任本屆典禮主持人的Lulu首個登上紅毯，一出場就形成話題，她身穿Marc Jacobs的「彩色沐浴球」裝扮，超份量感蓬鬆設計讓她必須與他人保持距離，她也玩笑表示就是要大家「不要靠近」。

周裕穎認為：「就是很Lulu啦」前衛俏皮的風格很適合她，不過周裕穎也直球點評，褲襪太透了質感不太好，與鞋子的搭配也不理想。

►金曲・紅毯／三帥出爐！陳昊森奪第一、瘦子緊追「西裝造型輸在這點」