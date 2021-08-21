金曲．紅毯／個人意見批：蘇慧倫像芋泥蛋糕、陳昊森變金正恩

記者李薇／台北報導

第32屆金曲獎紅毯上星光熠熠，許多藝人都穿著華麗展現出自己最美好的一面，對於美有獨到見解的個人意見也評論這次紅毯，對於壓軸的歌手蘇慧倫打扮成一塊壓到的芋泥蛋糕、陳昊森看起來像視察核武發展的金正恩。

▲蘇慧倫看起來像是歪掉的芋泥蛋糕。（圖／LINE TV）



這次穿搭壓軸走紅毯的蘇慧倫身穿一套Maticevski灰紫色連身洋裝，斜肩的設計讓個人意見覺得看起來就像是一塊芋泥蛋糕，在運送過程中撞到所以有點歪了；整套DIOR 2021冬季時裝系列棕紅色西裝的陳昊森，雖然穿出22萬4000的高單價服飾，但卻被認為像是「視察核武發展的金正恩」。

▲陳昊森的金正恩風格穿搭。（圖／品牌提供）



在紅毯上，不僅蘇慧倫、陳昊森讓人驚艷，主持人LuLu以Marc Jacobs 2020春夏多彩花布荷葉邊亮相的設計，更是吸引所有人的目光，個人意見覺得，她就像是賣髮圈的攤販、沐浴球、聖誕樹，「下車時的動態真的很像從滾筒洗衣機裡拿出洗好衣物」，是很大膽的選擇。

▲LuLu的穿搭非常大膽亮色。（圖／台視提供）



另外，這次柯泯薰以一襲黑色透明蕾絲長裙現身，整體透視感的穿搭看起來有強勢感，但個人意見又覺得很像一個情趣內衣與肉圓的綜合體；被網友覺得很驚豔的Hush以一身白色西裝搭配黃色荷葉邊，長到拖地宛如禮服的設計，讓個人意見覺得像是水波蛋現身。

▲柯泯薰穿搭像是情趣內衣與肉圓的綜合體。（圖／台視提供）



▲Hush則像是水波蛋。（圖／台視提供）



對於穿搭好看的人選，個人意見也認為，瘦子的BOTTEGA VENETA西裝搭配羊毛針織衫，打扮非常完美，精細的剪裁，整體搭配恰到好處；持修的LOUIS VUITTON 2021秋冬男裝系列的格紋皮革外套以及格紋半截裙，也是一個令人耳目一新的選擇，加上那個髮型他看起來像叛逆日本女高中生，整體搭配得非常到位。

▲瘦子穿搭完全恰到好處。（圖／品牌提供）

▲持修穿搭讓人覺得耳目一新。（圖／品牌提供）

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