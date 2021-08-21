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金曲・紅毯／三帥出爐！陳昊森奪第一、瘦子緊追「西裝造型輸在這點」

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▲陳昊森、瘦子 。（圖／品牌提供）

▲第32屆金曲獎星光大道落幕，男星陳昊森（右）、瘦子成功擠進紅毯三帥寶座。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

第32屆金曲獎星光大道告一段落，本次紅毯上星光熠熠，男星穿搭競爭非常激烈，《ET FASHION》特別請到知名台灣設計師周裕穎（Justin）評選出「紅毯三帥」，陳昊森不負眾望以大膽選色的西裝拿下第一帥，而瘦子則因安全牌造型少了新意，些微差距收下第二帥。新星李友廷則以一套花卉刺繡雙排扣西裝，在正式中創造突破，成功擠進三帥名單。

紅毯第三帥  李友廷

▲▼李友廷 。（圖／華研國際提供）

▲李友廷以一套Valentino花卉刺繡雙排扣西裝外套搭配刺繡領帶 。（圖／華研國際提供）

李友廷雖與新人獎擦身而過，但今夜以一套Valentino花卉刺繡雙排扣西裝外套搭配刺繡領帶，成功在正式之中注入迷人亮點贏得青睞，並且一黑一白的簡潔效果，營造出獨特的紳士氣息，評審周裕穎就點評，「李友廷在正式裡面找到了一些細節變化。」而花瓣刺繡就是品牌經典做法，李友廷更運用露白襪的方式，玩轉出不同的西裝風格，90年代效果成功脫穎而出。

紅毯第二帥 瘦子

▲陳昊森、瘦子 。（圖／品牌提供）

▲瘦子以BOTTEGA VENETA （BV）人字紋羊毛雙排扣西裝外套壓軸步上紅毯 。（圖／品牌提供）

瘦子以BOTTEGA VENETA （BV）人字紋羊毛雙排扣西裝外套壓軸步上紅毯，油頭造型加上深V剪裁成功展現男人MAN味，不負「行走的費洛蒙」之名，更獲得周裕穎盛讚，「他穿什麼都好看。」但唯獨可惜的地方在於，西裝細節設計上不如第一名的陳昊森來得有新意，視覺刺激也就比較少。

紅毯第一帥 陳昊森

▲陳昊森、瘦子 。（圖／品牌提供）

▲紅毯第一帥陳昊森選擇DIOR 深棕色的羊毛外套穿出個人風格。（圖／品牌提供）

擔任頒獎人的陳昊森拿下本次紅毯男星第一帥，周裕穎直接點出關鍵原因：「正式裡面有個性，而且選色很大膽，這種顏色通常很少會出現，一般男生比較不會穿。」陳昊森運用DIOR 深棕色的羊毛外套與長褲搭配，將短版外套的比例呈現恰到好處，並且褲裝上的釦子配件都十分到位，細節中還有細節，第一帥實至名歸。

▲第32屆金曲獎，許富凱。（圖／記者李毓康攝）

▲許富凱拿下「最佳台語男歌手獎」。（圖／記者李毓康攝）

縱觀本屆金曲獎所有男星的造型，周裕穎認為，男星這次穿得比女星要好，尤其是男星非常知道典禮要穿什麼，在正式裡面加點個性很加分。他也特別點出剛獲得「最佳台語男歌手獎」的男星許富凱，打破台語歌手的穿著界限，有成功找到個人特質，但三帥競爭過於激烈，可惜成為遺珠。

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▲32屆金曲獎紅毯造型評審周裕穎。（圖／時尚中心製）

▲32屆金曲獎紅毯造型評審周裕穎。（圖／時尚中心製）

關鍵字：

金曲獎, 金曲, 金曲32, 瘦子, 李友廷, 陳昊森

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