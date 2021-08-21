金曲・時尚／ØZI西裝外套下什麼都沒穿　疊戴百萬蛇項鍊魅惑

▲ØZI佩戴寶格麗總值約750萬元的珠寶與腕錶出席金曲獎。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

男星走上星光紅毯，通常會選擇名錶、戒指、胸針搭配正裝，但今晚出席32屆金曲獎的潮男歌手們，不約而同都戴上項鍊，展現大膽穿搭術。對時尚頗有見解的ØZI的Boss西裝下看似沒穿，只疊戴寶格麗（BVLGARI）兩款標誌性項鍊，一款是經典B.zero1系列最新的Rock Chain白K金鑽石項鍊，再混搭蛇造型的Serpenti Seduttori系列白K金祖母綠與鑽石項鍊，很迷人！

▲ØZI戴寶格麗Serpenti Seduttori系列白K金祖母綠與鑽石項鍊，約1,163,000元。





▲ØZI同時疊戴寶格麗B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石項鍊，約1,699,000元。



瘦子的有型穿搭也備受好評，身穿合身剪裁的BOTTEGA VENETA雙排扣西裝搭配Boucheron（寶詩龍）珠寶，最亮眼是頸部的Jack de Boucheron 18K白金鑲鑽長項鍊，他繞成兩圈佩戴，此設計還可再繞多圈當手鍊，變化多端。

▲瘦子有型穿搭深受好評，佩戴總值約2,583,500的Boucheron珠寶。（圖／Boucheron提供，以下同）



▲瘦子佩戴的Boucheron 18K白金材質鑲鑽的Jack de Boucheron長項鍊，700,000元。

入圍最佳新人獎的李友廷，則不將項鍊戴在頸部，而是發揮創意將伯爵（PIAGET）Rose系列18K玫瑰金鑽石項鍊當成懷錶鍊，鏤空線條的玫瑰就在黑色西裝上放閃。

▲入圍最佳新人獎的李友廷佩戴伯爵總金額約1,462,000元的珠寶。（圖／記者李毓康攝）





▲李友廷將伯爵Rose系列18K玫瑰金鑽石項鍊當成懷錶鍊，565,000元。（圖／伯爵提供）

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