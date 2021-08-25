花蓮遠雄悅來大飯店住宿券5880元！享受設施還能爽玩海洋公園

文／C編

疫情影響打亂了很多人的暑假出遊計畫，逐漸解封後可以考慮來趟島內小旅行，花東的好山好水總令人動心，「Her和她」推出「花蓮遠雄悅來大飯店1泊1食海景雙人平日」，可升等住宿2大2小的悅來客房四人房，原價13000元、特價5880元，一票就可以享受飯店設施，並能選擇晚餐或遠雄海洋公園門票，非常划算。

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▲花蓮遠雄悅來大飯店1泊1食海景雙人平日，原價13000元、特價5880元。點我購買。



花蓮是度假的好地方，遠雄悅來大飯店位在海岸山脈北端山陵，有部分房型跟活動設施一望出去就是整片的海景，感覺療癒又舒壓，一整天在房間裡面待著發呆也很舒服，以浪漫的維多利亞式的華麗設計，帶小孩就能夠狂拍美照。

▲悅來4人房，最適合小家庭。（圖／翻攝自官網）



飯店內有各種適合全家悠閒娛樂的活動與設施，包括健身房、室內外泳池、按摩水療池、蒸氣室、烤箱、兒童遊戲室等，可以讓孩子在遊戲室裡面玩耍，大人也可以到泳池、水療池、烤箱享受自我的放鬆時刻。

▲花蓮遠雄悅來飯店內的兒童遊戲區。（圖／翻攝自官網）



不只是飯店本身好玩，遠雄海洋公園更是推薦行程，從飯店搭接駁車一下就到了，園區裡有各種遊樂設施、海洋動物，也有餵食秀等表演，其中被稱為「美人魚」的西非海牛，更是全台唯一，絕對不要錯過。樂園行程非常豐富精彩，無論是帶小孩玩耍、情侶浪漫旅行都很適合。

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「Her和她」推出「花蓮遠雄悅來大飯店1泊1食海景雙人平日」，可升等住宿2大2小的悅來客房四人房，在海拔220公尺的高度欣賞美景，原價13000元、特價5880元，並有自助晚餐或海洋公園門票二擇一，原本的旅行被疫情打亂，不如重新計畫吧！