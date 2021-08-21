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金曲・紅毯／孫盛希無懸念奪網友票選最美　ØZI 9.9超高分險贏瘦子

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記者王則絲／台北報導

今晚第32屆金曲獎《ET FASHION》再度邀請廣大網友參與群星紅毯最美、最帥票選活動，以滿分10分的基準投票再得出平均分數，結果終於出爐，由孫盛希奪下「紅毯最美」女星頭銜，網友票選「紅毯最帥」TOP1則是由ØZI 以9.9分的驚人高分，險勝緊追在後的瘦子E.SO。

網友票選紅毯最美：孫盛希　平均分數：9.81

很可惜大舉入圍年度專輯獎、華語專輯獎、華語女歌手獎的孫盛希，今年無緣抱回獎座，不過今晚她的造型可說是全場最辣，選穿設計師品牌DAVID KOMA黑色羽毛透視馬甲禮服，大膽秀南半球，並佩戴總價值近2,000萬元BVLGARI珠寶，性感、美艷的造型奪下本屆金曲紅毯網友票選第一美！榮獲9.81高分，成功與壞特、Lulu⋯⋯等女星拉開距離。

▲孫盛希。（圖／寶格麗提供）

▲孫盛希、黃妃。（圖／台視提供）

▲孫盛希獲得本屆網友票選紅毯第一美。（圖／BVLGARI提供、台視提供）

網友票選紅毯最帥：ØZI　平均分數：9.9

今晚擔任頒獎嘉賓的ØZI，選穿HUGO BOSS米灰色劍領西裝，內搭「沒穿」成魅惑小細節，紅髮帶出強烈個人特色，且疊戴BVLGARI經典項鍊加持行頭，相當有型，頒獎時打不開信封的小尷尬和無奈表情意外圈粉，人氣超高的ØZI在本次網友票選中得到9.9分的驚人高分，讓同樣備受看好的瘦子E.SO以9.87的高分落居第二。

▲▼第32屆金曲獎，星光大道，ØZI 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 金曲男星OZI,瘦子項鍊 。（圖／公關照）

▲ØZI獲得本屆網友票選紅毯最帥。（圖／記者李毓康攝、BVLGARI提供）

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金曲, 金曲32, 紅毯, 網友票選, 最帥, 最美, 孫盛希, ØZI, 瘦子

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