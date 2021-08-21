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金曲・紅毯／告五人奪網友評選「最會穿樂團」！犬青辣曬纖腰公主風超美

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▲▼樂團 。（圖／台視提供）

▲網友評選「最會穿樂團」告五人奪得第一，團員雲安、犬青、哲謙 （由左至右）。（圖／台視提供）

記者鮑璿安／台北報導

第32屆金曲獎誕生許多耀眼新星樂團，《ET FAHION》特別邀請超過9千名網友參與投票，最終選出「紅毯最會穿樂團」， 告五人不負眾望奪得第一名寶座，其中女主唱犬青以法國品牌Isabel Marant上衣巧妙搭配出甜美風格，三人更運用BVLGARI 寶格麗珠寶加持，造型完整擄獲眾多網友青睞。而理想混蛋則緊追在後，四人造型連細節也藏巧思，胸前的「彩虹星球徽章」象徵著性別平權。

▲▼樂團 。（圖／台視提供）

▲女主唱犬青憑藉一套Isabel Marant上衣搭配AMI Paris裙裝散發甜蜜氣息 。（圖／台視提供）

《ET FAHION》邀請網友參與「紅毯最會穿樂團」投票，由潘雲安、犬青及哲謙組成的「告五人」打敗了大象體操、Deca Joins等團體，以9.2高分拿下第一名。紅毯上競爭激烈，犬青憑藉一套Isabel Marant上衣搭配AMI Paris裙裝，以柔美的粉色蓬鬆袖口打造出造型張力，並運用閃片開衩裙裝露出姣好身材曲線，成功營造出公主甜美氣質。

而雲安、哲謙分別以Bottega Veneta （BV）西裝以及BODE襯衫穿出俐落氣息，三人不約而同戴上Bvlgari 寶格麗珠寶展現團魂，果然受到眾多網友青睞。

▲▼樂團 。（圖／台視提供）

▲理想混蛋四人皆選擇BOSS正裝呈現出較活潑形象，阿哲、Look、雞丁、建廷（左至右）。（圖／台視提供）

樂團「理想混蛋」以9.1分些微差距敗給告五人，四人皆選擇BOSS正裝呈現出較活潑形象，體現典禮的正式感，色彩選擇則延續入圍作品《愚者》的大地色調，保有青春溫暖的特質。配件部分，四位團員皆配戴同樣具有年輕時髦感的漢米爾頓Hamilton腕錶，主唱雞丁和吉他手建廷更特別以摩納哥珠寶品牌apm monaco的珠寶加以點綴。

就連細節也有小巧思，雞丁的項鍊上有愛心也有笑臉，正代表理想混蛋的風格，傳遞溫暖與愛的正能量；左胸更額外配戴一枚彩虹星球徽章，靈感取自代表作《行星》與《不是因為天氣晴朗才愛你》，象徵著性別平權的重要意涵。

關鍵字：

金曲獎, 金曲, 金曲32, 告五人, Isabel Marant, 理想混蛋

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