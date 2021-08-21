金曲・妝髮／Lulu髮色藏玄機「收得剛剛好」　蘇慧倫妝容超襯氣質

▲Lulu和蘇慧倫妝髮和服裝搭配合宜，更襯個人風格特質。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者張毓容／台北報導

第32屆金曲獎星光大道已於稍早完美落幕，女星比美廝殺不僅比服裝，妝容髮型也是關鍵，好的妝髮讓服裝更加分，搭配不當可能直接拖垮造型。《ET FASHION》找來人氣彩妝造型師王盈喬分享女星金曲紅毯妝髮重點，其中頒獎典禮主持人Lulu和好久不見的「玉女掌門人」蘇慧倫妝容髮型都搭配得很好，不僅與服裝取得平衡，也都能襯托出個人特質。

▲Lulu身穿超華麗服裝，很考驗妝髮平衡拿捏。

Lulu黃路梓茵



二度擔任金曲獎頒獎典禮主持人的Lulu黃路梓茵，今天以超搶眼的Marc Jacobs彩色花朵拼接洋裝踏上紅毯，蓬鬆大份量的裙擺下更大膽搭配撞色的藍紫色褲襪和橘紅色亮片跟鞋，絕對堪稱今日紅毯最亮眼。

▲Lulu的髮色和唇彩與褲襪和跟鞋有所呼應。

因為服裝已經非常華麗了，妝容和髮型的平衡感拿捏就變得非常重要，如果妝容、髮型重點太多，就容易顯得過於誇張，而Lulu的妝髮造型就搭配得很得宜。頭髮乍看很簡單，沒有做過多捲度，以乾淨俐落為主，但這樣「收得」剛剛好，搭配服裝看起來更時髦；妝容的部分也很乾淨，沒有出現過重的色塊，髮型妝容跟服裝造型很有平衡感。而且髮色及唇色還呼應了褲襪及跟鞋的配色，整體造型從頭到腳環環相扣，視覺上看起來也比較舒服，讓造型很有趣之餘，又不會有突兀感。

▲蘇慧倫今天身穿灰紫色飄逸連身禮服襯出女人味。

蘇慧倫



而入行30年首度入圍金曲最佳女歌手的「玉女掌門人」蘇慧倫，於今天金曲紅毯壓軸登場，身穿Maticevski灰紫色不對稱連身禮服，飄逸材質搭配露肩和收腰設計，凸顯女性特質之餘，更顯優雅仙女氣質。

▲玫瑰色唇彩不僅營造好氣色，也很襯蘇慧倫的溫柔氣質。

而今年50歲的她，不僅狀態超凍齡讓許多網友大嘆「是什麼凍齡魔鬼！」今天的妝髮造型搭配也很符合她的個人氣質，端莊溫柔又很大氣。王盈喬分享，不少人到50+歲年紀，就算膚質不錯，也容易有氣色不好的問題，所以比起腮紅，唇膏更重要，建議選擇帶有光澤感的玫瑰色、粉裸色等色系唇膏，更能營造好氣色。而蘇慧倫今天就是以玫瑰色唇彩當作妝容重點，不僅帶出好氣色，也幫助點著點亮帶灰調的藕紫色服裝。

另外，王盈喬也建議，適當利用打亮，讓皮膚更有光澤，能幫助增加肌膚的澎潤度，也能幫助讓熟齡肌顯得更年輕。