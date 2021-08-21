金曲・時尚／Hebe墨綠禮服當「森林女神」、蛋堡金項鍊嘻哈風帥爆

記者李薇／台北報導

第32屆金曲獎頒獎典禮在21日晚間舉行，除了星光紅毯上面的行頭比拼受到關注，頒獎典禮上面的造型，許多藝人也別出心裁，《ET FASHION》就盤點頒獎典禮上面幾大明星的穿搭，每個都是大有來頭，非常厲害。

1.LuLu

LuLu在紅毯上以一身「洗澡球」Marc Jacobs 2020 SS的衣服亮相，在頒獎典禮上，再換了好幾套一服，一套以淺粉紅色的MOSCHINO緞面長裙在胸口打造口金包的設計，連手套尾端上面也是口金包的設計，讓人眼睛為之一亮，搭配復古的髮尾造型，看起來相當可愛俏皮。

其中一套更是以黑色墊肩長裙開高岔設計，展現出纖細的長腿，搭配金色鑽面設計的高跟鞋，看起來優雅又高貴；還有一套金色風衣穿搭，搭配黑色高跟鞋，看起來火辣又性感，多變的風格輕鬆駕馭各種設計的單品。

2.蛋堡

拿下《最佳華語專輯》、《最佳男歌手》獎的蛋堡，在穿搭上面很嘻哈，一件白色襯衫背後印有唱片，搭配白色T恤上面印有MUSIC，底下身穿寬版綠色長褲，脖子上一條金項鍊，看起來超有嘻哈風格。

3.持修

在紅毯上以一身Louis Vuitton格紋裙裝驚艷全場，甚至被封「紅毯第一美」，在舞台上表演的時候，他換了一件紅色雙排西裝亮相，搭配紅色西裝褲，在袖口、脖子處以黑色緞帶設計，看起來頗有英倫風味的貴族感。

4.阿爆

歌手阿爆雖然沒有走紅毯，但擔任表演嘉賓的她身穿一襲白色西裝亮相，從肩膀斜肩設計圍繞全身的裙襬，多層次的風格讓人誤以為她是穿著裙裝表演，看起來相當搶眼，跟HUSH的「水波蛋」西裝很有異曲同工的感覺。

最後頒獎的時候，再度換了一套黑色西裝外套，在腰間繫上黑色腰帶，束出纖細的腰身，看起來幹練又帥氣，連頭髮都編出黑色的長辮，讓人看起來都變得整個完全不同的都市女強人感覺，非常厲害。

5.林宥嘉

同樣沒有走紅毯的林宥嘉以頒獎嘉賓現身，只見他身穿一套整身黑色的西裝現身，寬版的長褲讓他看起來有一點點嬉皮的風格，脖子上的黑色圍巾展現出英倫紳士的風格，搭配上浪漫的長捲髮，看起來頗有藝術家的氣質。

6.李玖哲

擔任演唱歌手的李玖哲身穿了MSGM秋冬男裝，成套黑色西裝具有俐落的剪裁線條，胸前加入了M字墜飾，不僅是品牌識別小巧思，更增添了造型感與一番潮味。

7.青峰

擔任表演嘉賓同時也是頒獎人的青峰，身穿LV 2021秋冬系列石灰色西裝，裡面白色襯衫，亮點就在左邊的口袋以黃色的裝飾製作出亮點，展現出細緻又亮眼的整體造型。

8.魏如萱

擔任頒獎嘉賓的魏如萱身穿一套藍色洋裝，在胸口製造出類似裸透感的肌膚效果，腳上踩著紅色亮面的高跟靴，跟藍色洋裝撞色，看起來真的很有搞怪的風格，讓人一眼「啊！這就是魏如萱會穿的風格」。

9.Hebe

女神田馥甄剛從森林山上出來，這次也選用森林系的穿搭，一襲綠色的長禮服看起來就像是剛從山裡出現的森林女神，胸前深V的設計展現出女神級的貴氣跟優雅。