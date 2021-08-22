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金曲・時尚／郭婞淳火紅女神裝驚喜亮相　楊勇緯戴百萬珍珠當潮男

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▲▼郭婞淳與楊勇緯金曲獎 。（圖／台視提供）

▲東奧舉重金牌選手郭婞淳（左起）、阿爆與楊勇緯共同頒發最佳專輯獎。（圖／台視提供）
 

記者陳雅韻／台北報導

第32屆金曲獎最大驚喜，是東京奧運柔道銀牌選手楊勇緯、舉重金牌郭婞淳共同亮相，與女歌手阿爆一起擔任「最佳專輯獎」壓軸頒獎人，一出場立刻引起全場驚呼，兩位奧運健將時尚穿搭令粉絲驚豔不已，楊勇緯佩戴MIKIMOTO珍珠項鍊與手鍊登場，而郭婞淳則穿上Lanvin（浪凡）浪漫紅禮服，自封「舉重女神」。

▲▼MIKIMOTO楊勇緯 。（圖／公關照）

▲楊勇緯戴MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列南洋珍珠串鍊，1,140,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

多數網友只見過兩人的運動造型，難得出席大型頒獎典禮金曲獎，正裝造型令人耳目一新。楊勇緯合身剪裁的西裝出自Carnival嘉裕高級訂製服，他同時穿上Dr. Martens雕花馬汀鞋展現型男品味，巧妙搭配MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列珍珠項鍊，並將此系列其中一款珍珠結合銀鍊的項鍊作為手鍊佩戴，同時戴上一款約32萬元的黑珍珠鑽戒指。

▲▼MIKIMOTO楊勇緯 。（圖／公關照）

▲楊勇緯將MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊作為手鍊，86,000元。

郭婞淳也在金曲獎舞台上展現時尚的一面，她紮起高馬尾，選穿紅色飄逸的浪凡禮服，斗篷式的設計充滿女人味，再搭配搖曳的長耳環，成功吸睛，不負「舉重女神」的美名。

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