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星・變美／50歲蘇慧倫太凍齡，網驚：吃防腐劑？少女狀態全靠5秘訣

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▲▼星變美蘇慧倫。（圖／記者李毓康攝、翻攝蘇慧倫FB）

▲蘇慧倫凍齡好狀態一出場就引發網友熱議。（圖／記者李毓康攝）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝FB@蘇慧倫 TarcySu

今年50歲的「玉女掌門人」蘇慧倫，在剛完美落幕的第32屆金曲獎，以紅毯壓軸之姿登場，超凍齡好狀態一現身就引發網友震驚，大讚「為何都不會老！」「是什麼凍齡魔鬼！」「吃了防腐劑？」除了仙女氣質依舊，透亮好肌膚和纖細體態，完全凍齡女神無誤。而她的少女好狀態原來全靠這5招，女孩們快來學！

▲▼星變美蘇慧倫。（圖／翻攝蘇慧倫FB）

1.絕不偷懶保養

凍齡女神蘇慧倫長年來妝容都以自然淡雅為主，不僅與她優雅溫柔氣質十分相稱，也更能展現她細緻透亮的好肌膚，而妝容上做減法的她，保養可一步都不能少。她平時很注重清潔和防曬外，保養從前導液、抗老精華、乳霜到眼霜，都做好做滿不偷懶，每天還會特別觀察自己的狀態，細心觀察肌膚所需並對症下藥。

▲▼星變美蘇慧倫。（圖／翻攝蘇慧倫FB）

2.喝足水份＋每天一杯蜂蜜水

大量喝水是不少女星的保養秘訣之一，而這也是蘇慧倫的凍齡小技巧。她提醒，多喝水能幫助排毒、促進新陳代謝，也能改善肌膚狀況，對養護肌膚和身材維持都很有幫助，因此她每天都會確保自己喝下足夠水份。而且，她每天還會喝至少一杯以上的溫蜂蜜水，不僅能潤喉、退火，對體內環保和肌膚也很好。

▲▼星變美蘇慧倫。（圖／翻攝蘇慧倫FB）

3.維持充足睡眠

除了做足保養，充足的睡眠也是她的養肌秘方。她曾透露自己沒有工作時，每天一定會睡足8～9小時，當必須熬夜時，她會注意加強保養，之後再好好補睡一覺，養足精神，看起來就會比較有活力、年輕。此外，她認為盡量保持樂觀、正向的心情，適當抒發壓力，也有所幫助。

▲▼星變美蘇慧倫。（圖／翻攝蘇慧倫FB）

4.少吃油炸、重口味食物

笑說自己沒減肥過的蘇慧倫，天生屬於不易發胖體質，從出道以來一直都是纖細體型，即使生完小孩後，體重依舊都在48kg以下，但她也沒因此鬆懈，在飲食上她會控制澱粉攝取的份量，也會盡量避免寒涼、辛辣重口味和油炸類食物，不僅對身材維持有幫助，也有益身體健康。

▲▼星變美蘇慧倫。（圖／翻攝蘇慧倫FB）

5.維持規律運動習慣

她長年保持規律運動的習慣，每週都會做游泳、瑜珈等運動，有時間時也會上健身房做重訓，在家也會做一些伸展運動，不僅幫助維持身材曲線，更能促進新陳代謝，自然擁有好氣色，讓人看來起也更年輕。

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關鍵字：

星變美, 蘇慧倫, 女星, 凍齡, 保養, 護膚, 身材維持, 金曲, 金曲32

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