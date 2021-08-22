食慾旺盛的人最適合！　最新「蘋果減肥法」選對時間、吃半顆就有效

▲營養師分享用小撇步吃蘋果能增加飽足感。（圖／Pixabay、pexel，以下同）

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許多人選擇吃水果減肥，但現代因為精緻農業，有些水果具有很高糖份，有時甚至會增加體脂肪，營養師建議，有幾種夏日水果纖維較高，也有營養成分，若想減重可以適量攝取，其中一項大家都很熟知的蘋果，更有一個食用小撇步能增加飽足感，尤其對食慾好的人更有效。

台灣四季皆夏，一年到頭都有許多水果，幾款水果不但富含纖維，營養成分也高，但有些甜度高的水果就不建議攝取太多，包括芒果、荔枝跟龍眼，裡面的葡萄糖跟果糖，很容易啟動胰島素，有可能會形成體脂肪，若真的很喜歡吃水果，建議以4款為主來攝取。

芭樂

芭樂不但膳食纖維很高，維生素Ｃ的含量也很豐富，維生素Ｃ可幫助體內膽固醇代謝，此外它的熱量也是水果中較低的，不過不是一天三餐狂嗑，還是要適量，減肥飲食仍需搭配蔬菜跟碳水化合物來進行。

百香果

減肥神物在水果界中百香果絕對在榜上，2至3顆百香果的熱量，才等於半顆芭樂而已，雖然飽足感不如芭樂，但高膳食纖維可以幫助身體排便、清除廢物之外，還含有豐富的鉀，能夠協助消水腫，一舉兩得。

小番茄

在台灣小番茄在超市、超商都很容易買到，而且一年四季都有，如果晚上嘴饞，也可以當零食吃，本身低熱量，身體有水腫、高血壓的肥胖者，小番茄就是控制體重好朋友，但一次不是狂吃到飽，每天一到兩份即可，一份份量約10至15顆。

蘋果

很多人都用蘋果減重，但一天不吃飯只吃蘋果，還沒瘦下來，心靈便先認輸，即便是撐過去，也堅持不了多久，很容易復胖，有個小技巧就是在吃飯前半小時，吃半顆「帶皮」的蘋果，再喝一杯水就能增加飽足感，之後的進食份量也會不自覺減少，非常適合「食慾總是旺盛」的減肥者。

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