80億身家「名媛始祖」新度假豪宅曝光　花2億買無敵海景還算撿便宜

▲「名媛始祖」芭黎絲希爾頓近日以Netflix實境秀再掀話題。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝Dirt網站、IG@parishilton

近日以Netflix料理實境節目《千金私廚》再度爆紅的美國富家千金芭黎絲希爾頓（Paris Hilton），是著名希爾頓酒店集團繼承人，身價高達80億的她更是於2000年代初始帶起「名媛文化」的網紅名媛始祖。而近日她與未婚夫卡特瑞恩（Carter Reum）斥資840萬美元（約2億3505萬元台幣）於加州購買的海濱度假別墅也曝光了，不僅有著名人鄰居、第一排豪華海景，根據國外報導原屋主還降價出售，對芭黎絲來說可說是撿到一棟「物美價廉」的度假小屋。

▲芭黎絲希爾頓與未婚夫新購入的海濱別墅位於拉科斯塔海灘。

根據美國地產網站Dirt報導，今年40歲的芭黎絲希爾頓與未婚夫購買的新屋位於加州馬里布的拉科斯塔海灘（La Costa Beach），與被稱為「名人熱點」的知名餐廳Nobu Malibu只有5分鐘車程。

▲不論從客廳、餐廳或廚房都能將海景一眼盡收。

據資料顯示這棟房子建於1955年，但經過重新裝修，現有3房3套衛浴，室內面積共約83.41坪（2.968平方尺）。一樓是以客廳、餐廳與廚房為主，以開放式設計搭配大片落地窗，一轉頭美麗海景就能盡收眼底。

▲擁有無敵海景的主臥室外還附有按摩浴池。



二樓主臥室更是無敵海景房，同樣搭配落地窗，房間外的陽台擺設躺椅，旁邊更附有按摩浴池，不管是白天看海、曬日光浴，晚上泡澡賞夜景，都能肆意享受放鬆度假時光。

▲陽台上擺設有躺椅、陽傘等休閒空間，旁邊階梯還可直通沙灘。

此外，一樓戶外也有個擺放陽傘、座椅的小陽台，旁邊的階梯走路更是直通拉科斯塔沙灘，讓芭黎絲希爾頓和未婚夫隨時想下來走走踩沙、玩水，營造浪漫時光都沒問題。

芭黎絲希爾頓先前就曾在IG上po出自己站在這棟新屋陽台的照片，帶著墨鏡的她身穿藍色雕花洋裝和同色系跟鞋，背景就是拉科斯塔海灘的無敵美景，還附文透露「如此接近，我幾乎可以親吻海浪了！別介意，我整個夏天都會在這…」更直接標記「#LovesIt」顯示自己的喜愛。

據了解，芭黎絲希爾頓這棟新屋在2007年是以840萬美元由環球影業前董事長湯姆波洛克（Tom Pollock）買下，如今芭黎絲希爾頓與未婚夫以同樣價格獲得，光是這14年的持有成本和高額的房地產經紀人佣金沒有加價到房屋價格，就讓這兩夫妻省下至少數十萬美元。

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