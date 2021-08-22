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皮膚科醫師曝「防曬不用卸妝」的原因！但有1種是例外

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▲▼ 皮膚科醫師曝「防曬免卸妝」原因 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲使用防曬乳是否需要卸妝是許多人的疑問。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導

做好防曬不僅能避免肌膚曬黑、曬出斑點，更是防止肌膚老化的最大關鍵，不少人因此每天都很認真防曬，但防曬到底要不要卸妝讓人好苦惱？皮膚科醫師丹妮就表示，目前市面上有3大類型防曬，但絕大部分防曬乳，只要選擇合適的洗面乳就能洗乾淨，額外使用卸妝產品不僅沒有必要，更容易造成過度清潔，反而傷害肌膚，到底原因為何，快一起來看看。

▲▼ 皮膚科醫師曝「防曬免卸妝」原因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲物理性防曬只會停留在肌膚表層，洗面乳就能洗淨。（圖／翻攝IG@goodal_official）

1.純物理防曬

物理防性曬主要是利用二氧化鈦和氧化鋅，會覆蓋在肌膚表面形成一層隱形的「防護面罩」，以防禦紫外線的傷害，而這層「面罩」只會停留在肌膚表層，肌膚自身角質層就能有效地防止物理性防曬再深入皮膚，所以能清潔肌膚上外來灰塵的日常洗臉就能把物理防曬清乾淨。

2.純化學防曬

化學性防曬則是透過紫外線吸收劑，以吸收有害的紫外線再中和來防曬保護肌膚，化學防曬劑型親水又親油，質地較輕透，出汗都可能會沖淡其效果，這也是為何通常會反覆提醒要補塗，也因此，化學防曬不論防曬係數高低，都可以直接透過洗臉來清潔。

▲▼ 皮膚科醫師曝「防曬免卸妝」原因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲目前市面上最常見的就是混合型防曬。（圖／翻攝IG@ahc.official）

3.物化混合型防曬

而目前市面上最常見、最多款的則是同時含有物理防曬劑和化學防曬劑的混合型防曬，兼具化學防曬的輕薄和物理防曬的溫和性，同樣靠日常洗臉步驟就能清洗乾淨。

▲▼ 皮膚科醫師曝「防曬免卸妝」原因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲如果不是使用有防水效果的防曬，不須額外卸妝直接洗臉即可。（圖／翻攝IG@ahc.official）

但醫師也提醒，並不是所有防曬產品都不需要卸妝。以上3種劑型防曬不論是哪一種，只要防曬產品有標榜具有防水抗汗功能、適合海邊或者水上活動使用、包裝上面有明確標示「water resistant」，這種防曬品的配方中一般都含有死硬分子，需要使用清潔力更強的卸妝產品來卸除，才能夠徹底清潔乾淨。

也就是說，除非是使用了防水型、水上活動專用的防曬乳，或是後續有再上其它彩妝品，否則日常只用防曬都是不需要卸，直接洗臉就可以了。

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關鍵字：

防曬, 防曬品, 清潔, 洗臉, 卸妝, 解答, 原因, 皮膚科醫師, 醫生

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