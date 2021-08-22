高雄大魯閣改裝出清50品牌3折起　變身2.6萬坪OUTLET明年初登場

▲新光三越旗下首間OUTLET「skmpark」即將進入改裝，高雄大魯閣草衙道推最大規模出清活動。（圖／大魯閣草衙道提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越旗下大魯閣草衙道，今年4月對外宣布將轉型成OUTLET，並更名成「skmpark」全新出發，近期即將進入裝修階段，大魯閣草衙道也推出最大規模改裝出清活動，推出超過50間品牌特價出清3折起，特定期間再加碼全館指定專櫃消費滿3,000送300元抵用券，而新的OUTLET賣場預計將於明年初開幕。

大魯閣草衙道即將啟動改造計畫，打造成生活複合式Lifestyle Outlets購物中心，祭出開幕以來最大出清活動，包括大型家具、廚房用品、臥室寢具到休閒服飾鞋款都有便宜可撿，如「iloom怡倫家居」推出超值福利品單品，指定組合再折3,000元；「LocknLock樂扣樂扣」全面4折起，滿888元現折188元；野獸國指定系列商品享88折，全館滿3,000元現折300元，其他運動潮牌NIKE、adidas、adidas KIDS、NewBalance、FILA等都有7折起優惠。

▲POLAR BEAR女款開扣POLO衫，原價1,980元，特價990元；New Balance WVARELG1女款灰色慢跑鞋，原價3,080元，特價1,890元。

業者表示，即起至9／15期間，全館指定專櫃消費滿3,000送300元抵用券，包括電子商品券200元、鈴鹿賽道樂園抵用券100元；8／23至9／15活動期間，持大魯閣草衙道會員卡、行動會員卡扣會員點數，最低扣1點還可兌換指定商品，持會員卡過卡還能獲得茶飲品。

▲京都西川天絲兩用被四件組，原價12,000元，特價2,980元；OUTDOOR SNOOPY聯名款，原價2,680元，特價999元。

新光三越今年4月公布旗下首間「skmpark」計畫，將高雄大魯閣改造成OUTLET模式，大小約2.6萬坪，約有3座台北101大的面積，預計明年農曆年前就會開幕，至少會有20間至30間餐廳，更有比擬外國的大片露天用餐平台，並表示將「落實Outlet精神」，店內平均折扣需達到65折，最低3折起。

skmpark全區將規劃220間店舖，規劃有30間品牌的美食街，另有20間戶外座位區的餐廳與咖啡廳，加上原本的樂園設施、鈴鹿卡丁車賽道、健身工廠、保齡球場、棒球打擊場與兒童室內遊樂場，還有生活書店、寵物店等生活服務，預計一年共有700萬人次造訪。

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