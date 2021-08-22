不用減肥了！越胖運氣越好的3大星座　工作狂摩羯也上榜

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

不少人天天喊著想要變瘦，胖了一點就好煩惱，一想到減肥又覺得好累，但你知道嗎？其實有些人稍微胖一點，氣色好、有福相，運氣反而會更好！在微博上擁有超過60萬粉絲的星座命理專家近日就公布了12星座中越胖運氣越好的代表，恭喜以下3大星座，以後可以不用辛苦減肥了。

巨蟹座



巨蟹座可說是公認的吃貨，對人很體貼的巨蟹可以對許多事退讓，但唯獨不能委屈的就是吃！他們開心時要吃大餐慶祝，難過不順心時也喜歡用吃來排解壓力，所以長點肉、不小心發胖對巨蟹來說都很正常。不過也因為巨蟹溫暖親切的個性，吃胖一點不太影響顏值，反而更襯他們氣質，而且還增添幾分福相，看起來更顯大氣、貴氣，也會能得到很多貴人相助。

摩羯座



常給人「工作狂」印象的摩羯座，做事很慎重、踏實，就算遇到再難的目標也會且努力不懈地奮鬥下去，一步一步踏實完成，而他們這種強大的耐力和領導力，會耗費不少精力，若是太瘦弱可能會削弱精力，反而影響他們發揮能力。而且對摩羯來說，吃喝是一種生活享受，能幫助他們放鬆，只要沒有胖到影響健康，胃口好完全不是困擾，他們也會繼續開心地「幸福肥」下去。

雙魚座



天性浪漫、感情豐富的雙魚座是標準的感性大於理性，而他們的所有行為幾乎都會被感性思維所影響，包含對自己身材的看法，與其他星座相比，雙魚確實沒有那麼在乎發胖不發胖。而雙魚也很有心寬體胖的條件，個性好、樂於助人的他們，擁有很多朋友，就算遇到不開心的事，也要跟朋友家人好好吃一頓，接受朋友們的關愛後就能淡忘難過，可以說他們的福氣是吃出來的。

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