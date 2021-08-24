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「眉毛專家」出新品！benefit眉霜、Celvoke眉粉新色被讚爆

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▲▼ 眉彩新品盤點。（圖／品牌提供）

▲眉毛畫得好襯托妝容之餘，更能修飾臉型。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

眉毛看似不起眼，但絕對是妝容非常關鍵的一環，尤其現在還是需要時時戴口罩，就算沒畫唇妝、眼妝，眉毛一畫好，看起來立刻就有精神！近日就有幾個眉彩新品一推出就大受好評，像是「眉毛專家」benefit的全新眉霜，顛覆許多人對眉霜又硬又難控制的印象，質地柔滑也很好上手，而Celvoke和1028也都推出新眉粉，就算是新手也能輕鬆打造完美眉妝。

▲▼ 眉彩新品盤點。（圖／品牌提供）

benefit 畫眉舉世無霜，NT$800。

benefit畫眉舉世無霜採用全新獨家36小時防水持妝顯色配方，讓眉彩能自然又飽和，輕柔奶油霜狀質地，延展性佳，使用起來好控制，畫上眉毛瞬間質地更會由霜狀轉化為粉霧狀，輕鬆打造柔和眉妝，也可以堆疊塑形打造歐美風俐落眉妝，更推出8種色選，不怕挑不到適合的眉色。

▲▼ 眉彩新品盤點。（圖／品牌提供）

Celvoke 玩色立體眉粉，NT$1,250。

在日本及台灣都擁有高人氣的Celvoke玩色立體眉粉，在今年秋妝系列中首次推出秋冬限定色彩，結合略帶紅感和黃色調的三色色調，能輕鬆打造自然立體眉色，也能根據眼妝色彩調出適合搭配的眉色，柔滑細膩的粉質，能完美服貼於肌膚，不論是想要自然濃眉或柔和系眉妝都沒問題。

▲▼ 眉彩新品盤點。（圖／品牌提供）

1028 塑描大師立體眉彩盤，NT$290。

1028以自然毛流感和立體柔霧鎖色配方兩大關鍵，推出全新塑描大師立體眉彩盤，採用半烘焙製粉技術與特級羽柔粒子，輕刷就能擁有自然柔霧的眉妝，更特別為亞洲肌膚和常見髮色調配3色眉粉，能輕鬆混色，打造立體眉型和鼻影，且不怕汗水、皮脂，長時間持色。

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美妝, 彩妝, 眉毛, 眉妝, 畫眉, 新品, 眉粉, 眉霜, benefit, Celvoke, 1028

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