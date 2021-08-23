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Jisoo迷你裙露美腿不夠看　卡地亞10萬坦克錶助威

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▲▼Jisoo 。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

▲Jisoo拎135,000元Lady Dior包，同時佩戴卡地亞Tank Française腕錶。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星Jisoo私下穿著休閒，但掩蓋不住明星味，因為她所用的配件都是各大品牌的經典之作，為輕鬆穿搭增添亮點。她近日分享穿個性T恤搭配黑色迷你裙的新照，除了美腿吸睛，她還拎著Dior「黛妃包」Lady Dior黑色包，同時搭配卡地亞（Cartier）坦克錶與Clash de Cartier戒指小型款，全是時尚好貨。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Tank Française石英錶小型款，104,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Jisoo佩戴卡地亞Clash de Cartier戒指小型款，69,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

Jisoo平日是腕錶控，將名錶視為重要的配件，此次所戴的卡地亞錶出自Tank Française法國坦克系列，從弧形錶殼到猶如坦克履帶的錶鍊，猶如一款線條流暢的手鐲，她所選的款式為小型款石英錶，雖然小巧但個性鮮明，讓人一眼就認出。

▲▼Jisoo 。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

▲Jisoo也常戴卡地亞美洲豹玫瑰金腕錶，740,000元。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

除了法國坦克錶，Jisoo還收藏要價74萬元的18K玫瑰金材質Panthère de Cartier美洲豹中型款石英腕錶，此系列於1980年代問世，方方正正的外型今日看來依然時髦，搭配金質鍊帶完美貼合手腕。

►Jisoo、莉莉柯林斯撞74萬卡地亞　美洲豹錶搭私服絕配

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關鍵字：

Jisoo, Cartier, 卡地亞, Dior

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