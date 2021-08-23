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百年男裝Zegna「創辦人之子」家中辭世　享耆壽97歲

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▲Ermenegildo Zegna 。（圖／翻攝自IG）

▲義大利百年奢華男裝品牌Ermenegildo Zegna 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

義大利奢華男裝品牌Ermenegildo Zegna創辦人之子Angelo Zegna於19日在家中辭世，享耆壽97歲。他同時也是現任首席執行官吉爾多傑尼亞 （Gildo Zegna） 的父親，據外電報導，家人對他的逝世消息相當保密，葬禮以非公開形式舉行。

Angelo Zegna擁有出色的經濟學背景，自1942年起便與兄長加入父親的毛紡廠，憑藉敏銳的商業頭腦站穩時尚圈。他不僅是第一位深入發展「全套男裝」的企業家，並幫助品牌成立生產中心與訂製服務，眼光十分獨到，讓Ermenegildo Zegna成為全球領先的奢侈品男裝品牌。

▲Ermenegildo Zegna 。（圖／翻攝自IG）

▲Ermenegildo Zegna 發展成為全球領先的男裝品牌。（圖／翻攝自IG）

在父親Ermenegildo Zegna去世後，Angelo Zegna持續接管家族企業，直至2007年退休，才將行政權力傳承給現任首席執行官吉爾多傑尼亞。據外電報導，Angelo Zegna 19日於義大利比耶拉省的家中離世，家人選擇低調處理不對外透露細節，並於特里維羅舉行私人葬禮。

關鍵字：

Ermenegildo Zegna, Angelo Zegna, 男装

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