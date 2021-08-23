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最近落髮好困擾！8大「生髮食物」，趕快吃起來

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▲▼8大「生髮食物」，趕快吃起來！ 。（圖／Unsplash）

▲鮭魚營養價值高，對於生髮也有助益。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Amber

疫情減緩，根據調查統計，不少人正面臨疫情性頭皮困擾，不外乎是頭皮敏感、出油發癢，甚至還有落髮增加的狀況。除了穩定作息，放鬆心情之外，以下8種食物多吃，能夠幫助頭髮長速度。

▲▼8大「生髮食物」，趕快吃起來！ 。（圖／Unsplash）

#雞蛋

雞蛋含有豐富蛋白質和生物素，頭髮毛囊主要由蛋白質組成，生物素更是角蛋白的必要元素，因此想要增加髮生長速度，建議從最好取得的雞蛋下手。

▲▼8大「生髮食物」，趕快吃起來！ 。（圖／Unsplash）

#藍莓

藍莓內含維他命C能幫助預防氧化，同時也能保護毛囊免受到自由基的侵害，維他命C也會生成膠原蛋白，幫助強健髮絲。

▲▼8大「生髮食物」，趕快吃起來！ 。（圖／Unsplash）

#菠菜

菠菜內含葉酸、鐵質、維他命A和C，都是能幫助頭髮生長的必需元素。鐵質能促使紅血球帶動更多的氧氣到身體各部位，加快新陳代謝。

▲▼8大「生髮食物」，趕快吃起來！ 。（圖／Unsplash）

#含Omega-3的魚

鮭魚和鯖魚都富含Omega-3脂肪酸，研究顯示Omega-3脂肪酸和頭髮生長有關，能夠防止頭髮脫落並增加髮絲濃密度。

▲▼8大「生髮食物」，趕快吃起來！ 。（圖／Unsplash）

#堅果

堅果內含維他命E和B、鋅和脂肪酸，缺乏以上這些營養會導致頭髮脫落。

▲▼8大「生髮食物」，趕快吃起來！ 。（圖／Unsplash）

#生蠔

生蠔中含有豐富的鋅，鋅能幫助頭髮生長，若體內缺乏鋅會引起壓力性掉髮。

▲▼8大「生髮食物」，趕快吃起來！ 。（圖／Unsplash）

#蝦

蝦子集生髮元素於一身，包括蛋白質、維他命B和D、鋅、鐵，以及少量的Omega-3。

▲▼8大「生髮食物」，趕快吃起來！ 。（圖／Unsplash）

#紅肉

紅肉內含身體容易吸收的鐵質，能幫助紅血球帶動氧氣至毛囊。

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關鍵字：

落髮, 生髮食物

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