一愛就犯傻的星座Top 4，天秤習慣息事寧人、冠軍跌破眼鏡

▲4星座談起戀愛來，旁人的話完全是耳邊風。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯／Lily

有些人談戀愛傻的可以，只要一愛上就是眼盲耳聾，總是甘願被吃死死，非要等到對方已經開口提分手才肯清醒，這些在愛情中常見的濫好人星座，你也上榜了嗎？

#第1名 獅子座

獅子是一愛到就會撩下去的星座，另一半對他好，他絕對會對對方更好，更喜歡在朋友面前展現濃情密意，戀愛到最後即便覺得不太對勁，仍會咬牙苦撐，除非對方先提分手，否則他寧口維持假象也不願意戳破。



#第2名 牡羊座

牡羊非常憑直覺，面對沒感覺的人甩都不甩，只要一愛上，別人怎樣都勸不聽，在愛情中他是另一半的盲目支持者，不只是出錢還出力，為了愛他心甘情願為對方赴湯蹈火，當他的另一半算是上輩子有燒好香。

#第3名 天秤座

天秤其實很怕尷尬，為了表面和平，願意息事寧人，這樣的個性也常在愛情中讓步，很多時候明明不喜歡但為了不想破壞關係，總是把自己的需求往後放，這樣做法讓他在戀愛中很不快樂，累積到最後反而會衍生很多問題，對方還會得了便宜又賣乖。

#第4名 摩羯座

一向理智的摩羯，只要一認真談起戀愛就會變成奉獻者角色，在他的眼中另一半總是閃閃發亮，他總是付出的無怨無悔，直到愛情泡泡消失，他才會瞬間清醒。不過等他們回過神來，也都是很久以後的事情了。

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