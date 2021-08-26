成功人士都愛用「WOOP法則」　4個步驟提升工作目標達成率

文／職場人

想要進修自己的能力可是卻沒有堅持的毅力？身為主管階層，想要好好管理下屬卻常常行有餘而力不足？美國心理學家賈布里歐．歐廷珍將自己多年的研究成果整理成一套「WOOP法則」，可廣泛應用於學習思考及管理團隊，幫助職場人達成工作目標，「WOOP法則」指的由Wish（願望）、Outcome（結果）、Obs tacle（阻礙）、Plan（計畫）四個詞彙組成，詳細執行法請往下看！

WOOP思考法步驟1：願望

▲WOOP思考法第1個步驟為「願望」（圖／pixabay，下同）



WOOP思考法第1個步驟為「願望（Wish）」，也就是寫下自己欲達成的目標，如果是想自我進修的人可以設定一個月要上幾堂課、一天要讀幾頁書，或者以時間來規劃，設定一年內要考取什麼執照等。

若是管理階層，可以試著將願望設定成對團隊的最佳期待，比如希望團隊這個月可以達成多少業績、完成什麼專案等。當然，這個期待並不是你單一給予，而是要與團隊互相討論，彼此達成共識才有利於目標的推進。

WOOP思考法步驟2：結果

WOOP思考法第2個步驟為「結果（Outcome）」，在開始為目標奮鬥前，請先預想完成目標時會有什麼好處及優點，例如：假設每個月上完2堂行銷課，一年後就可以把整套行銷架構學完並考取相關證照，有利於後續的加薪升遷或轉職。提前知道實現目標的好處可以為自己增加吸引力及前進的動力，想放棄時就想想那些夢寐以求的。

WOOP思考法步驟3：阻礙

WOOP思考法第3個步驟為「阻礙（Obs tacle）」，除了先假想實現目標後會得到的益處之外，職場人也可以先預想執行過程中可能會遇到的阻礙，例如：每天讀30頁書，但每週五可能固定會有會議或聚會，疲憊的狀態會讓自己想偷懶，不如將它納入考量，制定每週五可以不用讀書。

如果你是管理階層，則是可以設想執行某個專案時可能會面臨的困難為何，事先帶領團隊一起行動預測，同時身為主管的你，可以在這過程中知道自己應該提供下屬什麼資源、如何分工、日後的回報機制等，不只是為下屬打預防針，也是替自己節省日後不必要的麻煩。

WOOP思考法步驟4：計畫

WOOP思考法第4個步驟為「計畫（Plan）」，排除會遇到的阻礙之後，你就可以著手制定執行計畫，例如：安排時程表、進度檢視表等，並且保留可以調整的彈性空間與時間，比如每天8-9點即是讀書時間，或者每個月的15號需要開進度回報會議，藉由這個方法隨時敦促自己堅持下去，或是掌握員工的工作狀態。

其實，「WOOP法則」最關鍵的就是第1個步驟及第3個步驟，你必須先釐清你的目的或團隊執行目標，並且防患於未然，事先分析可能會遇到的阻礙及困難，制定出來的執行計劃才不會是天方夜譚。這個方法小至每日的工作進度、個人進修計畫，大至公司的活動專案等都可以套用，一起來提升自己的目標實現率吧。

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