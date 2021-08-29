5款指甲油人氣超高！奶茶色擦完超顯白、輕熟女孩最愛氣質葉霜色

文／妞新聞

妞妞們平常有擦指甲油的習慣嗎？指甲油總是有種神奇魔力，每次只要換了新的顏色，整個心情就會變得不一樣，妞編輯這次特別整理2021夏日及初秋推出的指彩新色，在家就可以自己幫指尖換新衣，想要怎麼配色都能隨心所欲。

GUCCI異彩琉光指甲油

這系列一字排開也太療癒了吧！繼秀色在握指甲油系列後，Gucci又在今夏推出異彩琉光指甲油，以Gucci 創意總監 Alessandro Michele 最愛的十種色調，延續先前的米蘭達綠、多蘿西綠松石、瑪拉緋紅、安納貝爾玫瑰和黑水晶外，新系列更增添了 5 種獨特色彩。從柔和粉嫩的艾倫緋紅、胭脂般的佩吉珊瑚橘、純白的冬日戀人、高雅的瑪西亞鈷藍到清新的米麗安薄荷綠，繽紛的糖果色調擦在指尖上看了心情超～好。包裝靈感則是源自於復古細頸瓶，以圓弧羅紋型的蓋柄，搭配時尚的梨形透明玻璃瓶身，襯托 Gucci 金色字樣的低調奢華。

PAUL&JOE西洋菊釉光指甲油

全新登場的PAUL&JOE西洋菊釉光指甲油系列，總共有20色選，從繽紛俏皮的糖果色，溫柔優雅的玫瑰色，到內斂時尚的奶茶色，每一個顏色都飽和顯白，可以任意混搭配色。方形的瓶身設計精巧好收納，瓶身上點綴了PAUL＆JOE經典的西洋菊浮雕圖騰，展現復古優雅的法式風情

NAIL HOLIC指甲油

小資妞妞最愛的NAIL HOLIC指甲油，以色選多、價格甜聞名，目前已推出多達200種色選，近期又發表具有療癒感的11款莫蘭迪限定色！低彩度低亮度的莫蘭迪色彩，帶有灰度的柔和大方色調，如擁有療癒心靈般的溫柔之心。可依照每天不同的穿搭風格，挑選不同的指彩色選搭配。

DIOR迪奧指甲油羽毛派對限量版

2021秋冬限定發表的DIOR迪奧指甲油羽毛派對限量版，特別為了搭配閃耀虹彩光澤的唇膏與眼影而設計，推出3 款限量色選：「#811 狂野翱翔」以茄子色融入綠色與黃色、「#812 晨曦鳥鳴」是銀鉑色融合玫瑰色調、「#814 午夜鳥鳴」則帶有神秘氣息的綠金色。

SUQQU晶采妍色指甲油

SUQQU最新發表的2021秋彩，其中的4色指彩的靈感來自日本秋季優美的大自然，透出水潤光澤的發色為其特點，包含了栗、楓和胡桃為意境的時尚棕色系，以及散發洗練韻味的暗感綠色調。擦在指尖上顯得好有氣質，是秋冬的百搭色選。

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