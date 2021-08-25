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《愛的迫降》限定保鑣回來了！玄彬「黑西裝＋高冷油頭」現身太帥

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文／妞新聞

「玄彬（炫彬）」以及「孫藝珍（孫藝真）」在2019年合作韓劇《愛的迫降》，劇中北韓大尉與南韓集團千金、時尚公司老闆橫跨38度線的刻骨愛戀，狂圈全球粉絲！兩人正式在今年1月1日正式在戲外升格「現實CP」，半年以來，檯面上、檯面下（？）依舊持續放閃ing。

玄彬代言接不完

男神大賺結婚基金（笑）

https://www.instagram.com/p/CR7-6TQJxJa
https://www.instagram.com/p/CRgPkcANz18
https://www.instagram.com/p/CQQbHgdNwtb

大方認愛的玄彬、孫藝珍情侶檔馬上成為各大品牌的最愛邀約人選，兩人不但合體拍攝菲律賓電信廣告，個人代言也滿滿滿，還遍及到世界各國！目前手上就有韓國居家品牌BODYLUV、保養品牌MEDIHEAL、飾品品牌周大福等…前不久更成為TOM FORD亞太區形象大使，食衣住行全都包（笑）。

《愛的迫降》限定保鑣回來了？

衣服是世理挑的吧（笑）！

▲玄彬個人代言超滿。（圖／naver

▲愛的迫降。（圖／naver

在《愛的迫降》中，南韓版本的正赫，因為世理的專業眼光，被改造成「超致命西裝男神」，還變身限定貼身保鑣，帥氣模樣超經典！身上代言已經數不清的玄彬，最近還拿下東南亞最大的電子商務平台Lazada，廣告造型根本是保鑣正赫翻版！！！

▲玄彬廣告造型根本是保鑣正赫翻版。（圖／IG@vast.ent，下同）

玄彬梳著高冷2、8分油頭，一身黑西裝搭配酒紅色領帶出鏡，還拿著手機、對講機（？），一臉正經皺眉，彷彿嚴肅地皺眉處理公事中，多張熱騰騰的代言照一釋出，熟悉的神情、畫面立刻讓大批粉絲大呼：「根本是保鑣李正赫」，還瘋狂CUE世理出來～（大家快收圖啊啊啊）

【延伸閱讀】

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 玄彬, 李正赫, 愛的迫降

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