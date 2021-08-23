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歌王蛋堡穿私服拿獎　腳下「喜歡的球鞋」是這雙，意外超燒！

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記者王則絲／台北報導

第32屆金曲歌王蛋堡（本名：杜振熙）日前參加頒獎典禮時，在眾多華麗造型的歌手之間顯得特立獨行，蛋堡一身「私服」踏上紅毯，寬鬆T恤、金項鍊與球鞋搭出率性街頭風，貫徹他的嘻哈靈魂，《ET FASHOIN》這回替大家搜出了他腳下的帥鞋，正是這雙NIKE Air Max系列的「Furyosa」鞋款，意外的超燒！

▲蛋堡。（圖／台視提供）

▲蛋堡出席第32屆金曲獎紅毯造型。（圖／台視提供）

蛋堡於頒獎典禮當天的造型可說就是他的「私服」風格，像往常一樣，蛋堡穿著「自製襯衫、自己的音樂、喜歡的球鞋」出場，金項鍊點出嘻哈韻味，行頭無價，穿出嘻哈歌手的強烈個性，非常的做自己。

▲蛋堡穿Nike鞋。（圖／翻攝自Nike）

▲NIKE Air Max Furyosa。（圖／翻攝自NIKE）

而蛋堡所說的「喜歡的球鞋」正是這雙NIKE Air Max系列「Furyosa」鞋型，外型有點像是Air Max 97與Air Max 98的綜合，值得一提的是，這雙「Furyosa」鞋款完全是「增高神器」！中底採用雙層式Air氣墊，讓增高效果比其他Air Max鞋款更顯著，鞋面上銀、黑、白色調，透過網眼、皮革等不同材料拼接而成。

▲蛋堡穿Nike鞋。（圖／翻攝自Nike）

▲鞋帶後綁設計非常俏皮可愛。（圖／翻攝自NIKE）

除了功能性鞋帶之外，「Furyosa」鞋款邊緣還圍繞一圈裝飾性的鞋帶，可繞綁於後腳跟處，增添了一些俏皮感，女生穿也會超好看，整雙鞋款充斥著復古與未來交織的氣息，被蛋堡這麼一穿，意外燒翻一票人。

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關鍵字：

蛋堡, 杜振熙, 球鞋, NIKE, Air Max, Furyosa

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