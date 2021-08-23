口罩戴到煩　加BT21可愛鍊子時尚又實用

▲BONNY & READ首度推出BT21透明口罩鍊，477元。（圖／BONNY & READ提供）



記者陳雅韻／台北報導

台灣流行飾品品牌BONNY & READ，與高人氣的BT21宇宙明星二度合作，打造限定版星空系列飾品，8個人氣色KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY和VAN化為守護星樣貌，當耳環、項鍊與手環的主角，品牌更首度推出BT21口罩鍊，讓佩戴口罩更時尚且方便。

▲以透明壓克力材質展現BT21宇宙明星角色口罩鍊，相當可愛，單款477元。



受新冠肺炎疫情影響，戴口罩已成每一個人的日常，BONNY & READ為此煩人的例行公事增添小樂趣，創作以透明壓克力材質展現BT21宇宙明星角色口罩鍊，單款不到500元便能為口罩增添亮點；另一嶄新設計是首次推出可替換吊飾的星空手環與項鍊，意即8個鋼印呈現的BT21守護星角色吊飾可自由搭配，串上單個或多個都行。

▲BONNY & READ第一次打造可替換吊飾設計的星空手環，星空手環810元，星空手環吊牌226元。



BT21宇宙明星商品豐富多元，除了BONNY & READ發表的新飾品，LINE FRIENDS官網上從絨毛玩偶、服裝、髮飾、聯名濾掛式咖啡包，甚至式按摩槍等一應俱全，滿足不同年齡層的忠實粉絲。

▲BT21 KOYA造型髮圈（左）290元，BT21 RJ 造型髮圈290元。（圖／翻攝Line Friends官網）

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