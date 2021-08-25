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2020年銷售第一的腮紅盤　再推「暖茶土色」整盤美炸！

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記者李薇／綜合報導

腮紅頰彩可以做到修容的效果，而且可以增添好氣色，因此是妝容萬不可以缺少的單品，《ET FASHION》就盤點幾款厲害的腮紅盤，不但可以刷出性感美色，重點是妝容超持久，身為彩妝控一定要入手。

▲i`m meme,bobbi brown,彩妝,by terry,修容,腮紅,打亮。（圖／品牌提供）

I’M MEME 我愛經典復刻暖茶土色腮紅盤

2020年I’M MEME銷售NO.1的腮紅盤，以午茶饗宴為靈感，嚴選三款最受喜愛且能提供療癒小確幸的3種特色風味茶為基底，融入韓妞深愛的土茶色調性，拌出溫柔、微甜又清新的暖茶土色腮紅盤，只要一盤即擁有超大容量3款炸美色，CP值超高，一刷上癮。

▲i`m meme,bobbi brown,彩妝,by terry,修容,腮紅,打亮。（圖／品牌提供）

BY TERRY 經典玫瑰柔光閃耀盤

「光的魔法師」BY TERRY全新推出有四種顏色的多功能彩妝盤-「經典玫瑰柔光閃耀盤」，擁有眼影、腮紅、修容、打亮功能，粉紅色、金色、珊瑚粉等利用深淺不同的顏色，搭配出最適合的妝容色彩，精緻妝容的最佳選擇。

▲i`m meme,bobbi brown,彩妝,by terry,修容,腮紅,打亮。（圖／品牌提供）

Bobbi Brown 金緻美肌粉

BOBBI BROWN全新的五花肉打亮分別是乾淨透明珍珠光#Pearl Glow、暖黃香檳蜜糖光 #Honeyl Glow、甜橘甜桃光 #Peach Glow，每一款的顏色都帶有細緻的珍珠光，塗抹在肌膚散發閃耀的光澤，展現出鮮明俐落的水光感。

關鍵字：

i’m meme, bobbi brown, 彩妝, by terry, 修容, 腮紅, 打亮

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