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MOSCHINO創意總監聯名adidas「美金鞋」曝光！　NB摩納哥撞色必搶

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▲▼鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲8月矚目聯名鞋。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

運動與時尚越走越近，adidas Originals 終於攜手MOSCHINO設計總監、美國時裝設計師Jeremy Scott，推出限量100雙的「金錢翅膀運動鞋」；New Balance也在此時宣佈再度合作巴黎時裝品牌Casablanca，為鞋款XC-72打造澄橘和草綠搶眼配色，鞋迷勢必要搶起來！

adidas Originals x Jeremy Scott 2021 JS Money Wings鞋款

▲▼鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲限量100雙的Forum Money Wings 1.0鞋款。（圖／品牌提供）

adidas和精品品牌MOSCHINO的設計總監Jeremy Scott合作，推出限量100雙的Forum Money Wings 1.0鞋款，鞋面上的滿版百元美金圖樣正與1984年推出Forum鞋款最初售價相同。這次以品牌2021年下半年重點鞋款「Forum」為創作，最新的2021 JS Money Wings運動鞋，採用高筒鞋型與原版相同的醒目搶眼印花圖案，以及引人注目的Jeremy Scott標誌性可拆式翅膀裝飾設計，將於8月24日開賣。

New Balance全新概念鞋款XC-72

▲▼鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲New Balance再度合作巴黎時裝品牌Casablanca。（圖／品牌提供）

New Balance再度合作巴黎時裝品牌Casablanca，鞋款XC-72俐落的鞋身輪廓之下， 3種大底紋路承襲品牌經典設計，首波亮相的兩款配色以澄橘和草綠為重點色，拼接白色透氣網紋與灰色麂皮細節，重現並致敬雙方第一代聯名鞋的經典外觀。第二款則大膽運用紅黃配色，再以黑與白畫龍點睛，黑色大底宛如跑車輪胎，搭配獨特的鴛鴦刻紋設計，將於8月28日開賣。

BAPE® X TIMBERLAND 2021秋冬聯乘系列

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲A BATHING APE®終於與Timberland聯手帶來合作。（圖／品牌提供）

日本街頭時尚品牌A BATHING APE®終於與Timberland聯手帶來合作，本次系列以 「Arcade」遊戲機為主題，一款為手工縫製的三孔帆船鞋來致敬Timberland的原創輪廓、經典的小麥色與手工縫製結構，融合BAPE®獨特的BAPE® CAMO印花元素並添加大膽流行的色彩。另一款經典中筒防水靴同樣採用BAPE® CAMO印花，以及BAPE STA™的設計和標誌，同時保留了Timberland標誌性的配色、鞋帶、四重車縫線工藝與堅固耐用的鞋底。

關鍵字：

Jeremy Scott , adidas, New Balance

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