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郭婞淳相中「凱特王妃愛牌」手袋　一手勾楊勇緯、一手拎美包好羨慕

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記者王則絲／台北報導

日前第32屆金曲獎頒獎典禮上，「舉重女神」郭婞淳與「柔道男神」楊勇緯壓軸驚喜現身頒獎，成為最強彩蛋，楊勇緯讓「西裝控」粉絲們瞬間沸騰，郭婞淳則是以一身LANVIN（浪凡）紅色長禮服的女神之姿登場，又可愛又漂亮，獲網大大盛讚，當天造型搭配手袋來自「凱特王妃愛牌」GRACE HAN，顯得更為優雅氣質，起到點睛之筆的作用。

▲郭婞淳金曲獎拿Grace Han手袋。（圖／品牌提供）

▲「舉重女神」郭婞淳（右）與「柔道男神」楊勇緯（左）日前壓軸現身金曲獎頒獎典禮。（圖／品牌提供）

英國凱特王子妃的時尚品味總是能成為焦點，英國小眾品牌GRACE HAN正是她的愛牌之一，曾多次在公開場合中拎上GRACE HAN的手袋。

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▲郭婞淳金曲獎拿Grace Han手袋。（圖／品牌提供）

▲郭婞淳金曲獎造型穿著LANVIN長禮服搭配GRACE HAN手袋。（圖／品牌提供）

於上個月東京奧運奪得舉重項目金牌的「舉重女神」郭婞淳，以神秘嘉賓身份攜手楊勇緯現身金曲獎，掀起一波高潮，不同於運動賽事上的模樣，郭婞淳難得身穿飄逸的長禮服、化起妝來驚為天人，充滿女人味、亮麗外表完全不輸明星，著實是女神下凡。

而郭婞淳一手勾著楊勇緯，另一手則是拿著GRACE HAN的「Ballet Lesson Small Clutch」包款，品牌標誌性的百褶設計與服裝皺褶巧妙呼應，包款採用北非綿羊皮打造，輕盈柔軟散發獨特光澤，雅緻設計低調卻替郭婞淳的造型起到點睛之筆的作用。

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關鍵字：

郭婞淳, 楊勇緯, 金曲獎, GRACE HAN, 凱特王妃愛牌

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