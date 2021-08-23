8月底優惠！85度C限時3天推「第二杯20元」　星巴克週末星冰樂特價

▲85度C在8月底限定3天，推出旗下熱門飲品第二杯20元優惠。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

即將進入暑假最後階段，夏季的感覺也會越來越淡，8月進入全面內用解封，連鎖咖啡業者都以先觀察居多，隨疫情穩定85度C先來「促銷起手式」，針對夏季熱門飲品「檸檬多多」，從8／28起推出限定3天第二杯20元優惠，星巴克則在週末祭出特定星冰樂特價，伯朗咖啡特定門市也提供買一送一。

85度Ｃ每到夏天主打的一顆檸檬系列，強調使用整顆黃金檸檬，清洗後以不完全切斷的方式間隔劃切開，直接置入杯中，搭配紅茶、綠茶、青茶等茶飲飲用，聞得到淡淡的檸檬香氣與酸味，口味也變得更加清爽，今年推出的推出夏季新品「檸檬多多」，也在夏天快結束前推出促銷活動。

從8／28到8／30限定3天，每天早上10點到晚上10點，民眾至全台85度C門市購買檸檬多多，可享第二杯特價20元優惠，等同2杯原價130元，優惠期間只要85元，可直接省下45元。除了檸檬多多，即起還推出中杯燕麥奶拿鐵和燕麥奶紅茶，不限冰熱任選第二杯半價。優惠僅限現場門市購買，檸檬多多現場每人限購3組，寄杯辦法依各門市公告為主。

星巴克則把握僅剩的夏日時光，針對旗下3款星冰樂，在9／26前每個週末六日推特價，優惠品項包括「柚子鳳梨抹茶星冰樂」、「法式草莓泡芙風味星冰樂」、「法式巧克力泡芙風味星冰樂」，在優惠日購買均可折40元優惠。

伯朗咖啡館則分別於8／29與8／30共兩天，在特定門市推出好友日優惠，分享日以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，結帳金額以高價品計算，飲品限結帳當日領取。