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卡地亞Tank Must經典蛻變　創新機芯與永續錶帶引領風潮

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▲▼卡地亞Tank Must 。（圖／公關照）

▲林柏宏佩戴卡地亞Tank腕錶，流露自信風采。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）今年正式推出結合兩大傳奇的Tank Must腕錶，經典的Tank系列精煉又講究，而Must系列則是品牌1970年代為重新演繹奢華風格創作而成的作品，兩者交融激盪出嶄新火花，與從大男孩形象蛻變站上國際舞台的林柏宏，不改一往堅定精神但仍不斷提升的精神不謀而合。

▲▼卡地亞Tank Must 。（圖／公關照）▲▼卡地亞Tank Must 。（圖／公關照）

▲林柏宏深深被Tank腕錶簡潔純粹的線條吸引。

大男孩的蛻變
林柏宏笑起來像個陽光男孩，但其實不斷蛻變，他主演的《青春弒戀》入選多倫多國際影展，成功躍上國際舞台，在生命多了歷練，就像他對卡地亞Tank腕錶的認定，簡潔、經典但從未停下創新的腳步，他深深被路易卡地亞構思Tank錶所吸引，以軍用坦克的俯視圖為靈感：兩側直條代表坦克的履帶，錶殼則模擬坦克的砲塔，體現線與形之間的平衡。

▲▼卡地亞Tank Must 。（圖／公關照）

▲卡地亞Tank Must大型款鑽錶（左），小型款鑽錶。

Everyone’s MUST
卡地亞Tank一直深受全球名人喜愛，是王室貴族、明星到藝文圈等各界菁英首選錶款，黛安娜王妃、普普藝術大師安迪沃荷都是擁護者，安迪沃荷曾說：「我戴卡地亞Tank腕錶不是為了知道時間，我就只是想戴它。」足見錶款魅力無窮。今年新款Tank Must重新演繹錶盤比例，並加入創新機芯款式，包括壽命長達約8年的高效石英機芯、光電機芯錶款，並發表紅藍綠單色款式，成為人人都想擁有的Everyone’s MUST。

▲▼卡地亞Tank Must 。（圖／公關照）

▲裝載SolarBeat™光電機芯的Tank Must腕錶大型款。
 

創新機芯與永續錶帶
Tank Must腕錶引領潮流，率先採用光電錶盤以及非動物材質錶帶，履行卡地亞對環境和生物多樣性的承諾。新錶配備研發團隊耗時兩年研發的SolarBeat™機芯，藉由光電面盤上羅馬數字精巧隱密的穿孔，讓太陽能得以接觸隱藏在錶盤下的光伏元件中，維持源源不絕的動能，平均壽命約16年。

▲▼卡地亞Tank Must 。（圖／公關照）

▲Tank Must光電機芯錶的藍色與綠色錶帶，均採用40%的植物原料組成的創新材質錶帶。

而Tank Must光電錶搭配的黑色、藍色或綠色錶帶，為品牌第一次採用非動物性原料錶帶，以約4成的植物原料組成，主要由瑞士、德國和義大利食品工業的蘋果廢料製成此創新材質，有助於漸少碳足跡排放。

▲▼卡地亞Tank Must 。（圖／公關照）

▲藍色、紅色與綠色真漆面盤的Tank Must腕錶 (全台限量)。

80年代經典再現
除了創新科技，卡地亞也重新繹1977年Must經典款式，以復古線條加上紅、藍、綠三色勾起大眾對卡地亞頂級珠寶系列的印象，一切設計忠於1980年代的精神，摒棄羅馬數字時標及分鐘軌道，全單色造型搭配同色調錶帶，展現純色魅力。

▲▼卡地亞Tank Must 。（圖／公關照）

▲Tank Louis Cartier藍色與紅色款手動上鍊腕錶。

裝載手動上鍊機芯的Tank Louis Cartier腕錶，也流露復古氣息，面盤上的羅馬數字與金色分鐘軌道讓整體更加立體鮮明，兩種款式分別為藍色錶款為玫瑰金材質，而紅色錶款以黃K金打造，皆搭配同色調錶帶，優雅耐看，繼續譜寫Tank傳奇。

關鍵字：

卡地亞, Cartier

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