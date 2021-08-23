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「無法成為你期待的樣子，我不抱歉」　肆一的殘酷愛情金句

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▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

▲在愛情中，總是希望彼此活成自己心目中的樣子 。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

在愛情裡，總是希望彼此活成自己心目中的樣子，作家肆一新書《無法成為你期待的樣子，我不抱歉  》就以「找回自己」為題與讀者對話，讓你不再受限於愛情的表面，而是真正想通，就算不愛了，也能勇敢轉身離開。

原來，愛情的關鍵並不在於別人愛不愛你，而是你想要怎樣的愛。很後來你才明白了這件事。愛情並不是一種合約規定，無法指定對方做些什麼，在更多時候，愛情說的只是兩個願意互相付出的人。這不是一種強制，而是一種自動自發，你喜歡他、他喜歡你，你們對彼此好，有想要一起前進的將來。說到底，愛情可貴的其實只是心意，即使看似微不足道，但卻能夠溫熱彼此，這就是它的力量。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

愛情更沒有所謂的保證期，現在相愛，也不表示以後會繼續愛下去。沒有誰可以保證自己能夠愛多久，你只能很努力地去愛，然後看看可以走到哪裡。以前你曾經覺得這樣的愛風險很大、也很可悲，但現在卻覺得愛情本來就很現實。因為愛與不愛，常常都是一翻兩瞪眼，沒有模糊地帶，無法任你討價還價。

愛的現實面，其實也就是愛的珍貴之一。因為無法取巧，所以很難得。可是，你常常還是會覺得自己做不到，幾乎連想都不敢想。一旦對方說不要了、離開了，就把你的人生給一併帶走，你不要沒有他的生活，沒有他你就活不下去。你怕從此以後都要靠捨不得來過日子。

你也聽不進去任何的勸阻，他們都是好意、都是真心，然而都違背了你的意志。但也就是這樣你才發現了問題的癥結，愛情是不管他們的話說得再好聽、理由再正確，但若自己抗拒就產生不了作用。你懂了，原來愛情是自由意志，愛一個人的時候是，但離開的時候也是，只有你能夠說服自己不要再去拉扯。

原來，離開一個人，不是做不做得到的問題，而是你自己到底想要什麼樣的愛的選擇。想通了，就做得到了。每個人都想要擁有幸福開心，可是，苦苦要求的愛情自己想要嗎？委曲求全的日子自己要過嗎？要他心不甘情不願地待下，是你對愛情的期待嗎？而這些問題其實都跟他是否留下無關，比起對方愛不愛你，更要去思考的是自己想要的是怎樣的愛，以後想要在愛裡過怎樣的生活。唯有能這樣思考，才不會一直被單身的恐懼給綁架。

▲▼書摘 。（圖／三采提供）

▲《無法成為你期待的樣子，我不抱歉》 。（圖／三采提供）

★書名：無法成為你期待的樣子，我不抱歉

★作者：肆一

★出版社：三采文化股份有限公司 

★出版日期：2021年8月27日 

★建議售價：新台幣380元 

關鍵字：

肆一, 愛情, 戀愛

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