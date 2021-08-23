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「挑食」也有好處？網議：身為吃貨，最羨慕不吃「這些」的人　

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編輯／JJ

中秋節倒數一個月，各式糕點、月餅總是讓人難以抗拒，近日PTT上就有網友表示自己不愛吃月餅，等於少了一個發胖因子，讓另一位網友表示超羨慕，又發起一篇推文，「慶幸的是我不喝咖啡也不愛星巴克，是不是省了不少？」點出了「挑食」的另類好處，並向大家發問：「有沒有慶幸自己不吃什麼？」獲得眾多回應，以下一起來看看。

▲網熱議：最羨慕不吃「這些」的人 。（圖／翻攝自IG）

▲網熱議：「有沒有慶幸自己不吃什麼？」（圖／翻攝自IG@seoziyeon、@jennierubyjane）

對於什麼都愛吃的吃貨來說，把薪水一大半都花在食物上頭是司空見慣的事，即使快沒錢了、變得越來越胖也依然不會對吃的屈就，雖然吃得很幸福，看到有些人「挑食」這些東西，卻也不免覺得羨慕。

▲網熱議：最羨慕不吃「這些」的人 。（圖／翻攝自IG）

▲不喝咖啡、不喝飲料的網友不在少數。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）

像是和貼文原Po一樣不喝咖啡、不喝飲料的人其實不在少數，許多網友回應：「不喝咖啡跟手搖飲料」、「不喝咖啡和茶，省很大」、「不喝含糖飲料」、「討厭珍珠」對比每天不喝一杯飲料不對勁的人來說，真的省下不少錢，還有人表示：「不喝酒」、「喝酒會過敏，感覺省很多錢」這也讓那些酒量太好、每喝酒必噴大錢的人感到特別心痛。

另外，有人指出最省錢的是「不吃牛」，讓吃貨們直呼超羨慕，同類網友紛紛回應：「不吃牛，超省錢」、「海鮮跟牛，真的省了不少錢」、「不吃肉省超多」、「肉類都不喜歡」以及日式料理「生魚片」也是許多挑食網友們的地雷，「不吃生魚片，貴又會拉肚子」、「不吃蟹殼類、生魚片、烏魚子、鮑魚、魚翅。」

▲網熱議：最羨慕不吃「這些」的人 。（圖／翻攝自IG）

▲也有一派網友表示「不吃牛」或「不吃肉」，在生活花費上真的省很多。（圖／翻攝自Unsplash）

除了省錢之外，有些人也剛好不愛吃熱量高，或是容易引起肥胖的食物，「不吃巧克力」、「不吃各種精緻甜點」、「麵包、蛋糕都不愛」、「不吃任何油炸類」讓吃貨夾雜在其中哀號：「我好羨慕不愛吃甜或是對飲食欲望很低的人」、「一串看下來我全都愛= =肥宅不是叫假的。」

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

挑食, 挑食好處, 吃貨

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