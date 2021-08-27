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《你是我的榮耀》5套大人系情侶穿搭　迪麗熱巴、楊洋合體灑狗糧的最高招

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

播放量來到新高14億的陸劇《你是我的榮耀》，從一開始的老同學重逢，天天碰面的日久生情，到現在最甜蜜的熱戀階段，陪伴榮耀夫婦于途（楊洋飾）、喬晶晶（迪麗熱巴飾）一同成長的戲迷們，應該都對BG之光的稱號沒有異議，隔著螢幕都能感受到的CP感，《你是我的榮耀》根本就是現成的戀愛教科書，包括于途的撩妹技術、喬晶晶的撒嬌招式，以及兩人低調又偷放閃的情侶穿搭範本。

于途、喬晶晶情侶穿搭

情侶的居家穿搭

喬晶晶邀請于途到家裡，擔任《王者榮耀》遊戲的指導老師，兩人在家都選擇大學TEE作為穿搭，一黑一白的互補配色，下半身則都選擇灰色系的長褲，精心安排的服裝造型，是跟另一半待在家時，最具CP感的穿搭範例。

情侶的社交穿搭

身為手機遊戲《王者榮耀》代言人的喬晶晶，拉著于途陪她一起出席粉絲活動，活動當天，兩天皆以黑色為主要穿搭色系，喬晶晶穿著蝴蝶結造型小洋裝，于途則是一身帥氣黑色西裝外套與長褲，在成人的世界裡，比起穿上同款衣服，選擇同樣色系的穿搭，低調又內斂。

情侶的約會穿搭

明白自己心意的于途，跑到高中同學聚會上，想要挽回被自己拒絕的喬晶晶，于途穿著黑色大衣現身，一出現在包廂內，全場目光沒有懸念的投射在他身上，這一幕喬晶晶穿著舒適鋪棉大衣，與于途的大衣穿搭相呼應，雖然色系不同，但相同款式的衣服也是情侶穿搭的不二選擇。

情侶的外出穿搭

戀愛關係確定的兩人，因為出差許久未與喬晶晶見面的于途，還來不及等到雙方回到家中，就在車上拉著晶晶上演一幕浪漫之吻，這裡于途穿著黑色西裝領大衣，晶晶則是換上大地色西裝領大衣，在造型上都選擇西裝領的設計，像這樣在服裝細節設計上的選擇巧思，下回跟另一半外出時，不妨可以試試看。

情侶的活動穿搭

于途陪喬晶晶出席品牌方活動，化身成晶晶身邊的工作人員，為了與大明星喬晶晶的紅色禮服造型搭配，于途換上正式的西裝造型，不過值得一提的是，西裝造型看起來隆重，于途為了讓整體造型看起來不那麼正式，特意將原本搭配西裝的皮鞋換成休閒鞋，看起來同樣帥氣更多了率性，

楊洋、迪麗熱巴意外現身遊樂園

情侶的遊樂園穿搭

播出大結局的前夕，楊洋、迪麗熱巴出現在上海迪士尼樂園，雙方為了宣傳《你是我的榮耀》，化身成劇中的角色于途、喬晶晶走訪迪士尼，也為粉絲、戲迷帶來意外驚喜。這天正巧是七夕情人節，喬晶晶換上黑色鑽飾小禮服，于途則穿上襯衫與黑色西裝，進行一場浪漫又溫馨的情人節晚餐約會，晚餐結束後，兩人則出現在城堡前，換上丹寧穿搭看煙火施放。

延伸閱讀

● 《你是我的榮耀》榮耀夫婦七夕甜遊迪士尼！迪麗熱巴和楊洋攜手示範樂園情侶照，城堡煙火大片超浪漫

● 《你是我的榮耀》大結局衝破25億播放量！楊洋、迪麗熱巴新婚讓騰訊大當機，敲碗婚後于小喬

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 你是我的榮耀, 迪麗熱巴, 楊洋

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