2021秋冬抗老保養新品推薦：魚子精華油、小蘭管　從臉到身體都平滑有感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

時序逐漸進入秋冬，每年下半年各大保養品牌主力都放在抗老新品，今年特別著重「撫紋」效果，更一路從眼、臉顧到身體，甚至許多新品運用了A醇成份，一起來看看。

La Prairie萊珀妮魚子美顏夜間緊緻精華油

La Prairie科學家新發現魚子中一種只在夜間活躍的成份-魚子精醇複方(Caviar Retinol)，具有無與倫比的撫紋功效，特別加入這次新品中使用。當中的魚子視黃醇(caviar-derived retinol)能融入肌膚天生在夜間的賦活再生機制、加強修護、幫助對抗歲月留下的痕跡。特殊的脂質配方則能鎖住水分不流失，給予肌膚最細心的夜間修護。

這也是品牌首款蘊藏經典魚子保養成份的精華油，做為夜間保養的最後一步，能鎖住滋潤以及先前保養步驟的活性成份，加成夜間肌膚修護黃金期。

嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G

嬌蘭超受歡迎的平衡油今年推出全新第三代-皇家蜂王乳平衡油3G，以新成份與新科技打造出更輕盈、更水感、修護力更飆速的精華美容油。原本就有的法國烏埃尚島黑蜂蜂蜜、法國索隆森林蜂王乳，加入新的法國科西嘉島蜂蜜、希臘伊卡利亞島蜂蜜以及來自芬蘭奧蘭群島蜂蜜打造動態黑蜂修護科技，帶來前所未有的快速修護，同時為肌膚帶來彈潤、亮澤、緊實。

而且平衡油不只能單用，輕盈如水的質地還可以混搭使用任一款精華、化妝水、乳液，甚至可滴入粉底液使用，創造更佳的持妝效果，可單擦也可混搭，打造多元的使用感受。

香奈兒奢華金燦系列抗老新品

奢華金燦系列匯集香奈兒實驗室專業知識，富含「五月梵尼蘭」萃取的強大活性成份，自2006年推出後不斷擴增，今年香奈兒更首次推出奢華金燦彈力頸胸霜，讓頂級保養系列更完整。

奢華金燦彈力頸胸霜

香奈兒奢華金燦彈力頸胸霜中擁有五月梵尼蘭水精華，藉以維持肌膚的澎潤，與具有防護作用的五月梵尼蘭花朵冷萃精華相輔相成。還有高濃度天然乳油與油質精華，滋潤並可提亮肌膚。乳霜質地在與肌膚接觸的瞬間隨即轉化成清新觸感，如絲絨薄膜般滲入肌膚，賦予深度滋養功效。

奢華精質重生修護霜

同步推出的奢華精質重生修護霜，囊括五月梵尼蘭從花朵、果實等的活性成份，全面鎖定老化跡象。加上配方以91%的植萃組成，富含珍貴油質與天然乳油，還有玻尿酸與甘油則帶來保濕與澎潤功效。絲滑質地擦起來清爽不黏膩，讓人沉浸在療癒舒適感受中，肌膚也獲得充分舒緩。

HR赫蓮娜5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華

在大受歡迎的黑繃帶與白繃帶乳霜後，HR赫蓮娜今年再度與瑞士醫學美容中心合作，針對大家抗老時最在意的「細紋」困擾推出全新5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華。透過五大型態玻尿酸(大分子玻尿酸、微囊玻尿酸、中分子玻尿酸、小分子玻尿酸、乙醯玻尿酸)層層深入肌底修護，不管是因缺水導致的淺層乾紋、年齡老化無法避免的深層皺紋等內外在因素都考量進去，再搭配頂級明星成份普拉斯鍊結合腺苷以及緊緻複合物LHA幫助修護，還有泛醇、甘草酸幫助舒緩肌膚，讓抗老更全面。

為了讓保養效用極大化，HR赫蓮娜還特別研發為不同深淺細紋所創新的滴管刻度設計，比如使用在眼周只需要1~2刻度、臉頰3刻度、全臉4刻度等，使用時更能精確掌握用量，實現高效有感。

蘭芝完美新生超級A醇撫紋精萃

LANEIGE蘭芝今年推出歷時27年研發的秘密武器「撫紋小蘭管」超級A醇撫紋精萃，擁有業界最高有效純度95%的超級A醇，由愛茉莉太平洋實驗室獨家研發，兼顧功效性、穩定度、可安全使用於全臉的市售最高純度。主打能撫平紋路、調理毛孔、增加肌膚彈性，加上其他配方如三胜肽、5D玻尿酸為澎潤緊緻加分，傳明酸為美白助力，實現最佳肌膚狀態。

蘭芝同時透過隔離陣列安定科技、三段絕氧氣密包裝，使易受光線、空氣和濕氣影響的A醇維持最大穩定度，有效提升安全性，不管是眼下到全臉紋路都可使用，加上易延展、極細緻的輕乳霜質地，塗起來輕盈柔潤，讓蘭芝小蘭管成為CP值超高的抗老撫紋保養。

倩碧天才激光修護煥膚精華

倩碧同樣相中A醇，在2021年上市歷經十年研發革命性新品、具備HRP新世代A醇精華的「天才激光修護煥膚精華」。新世代A醇堪稱美妝界最天才的毛孔細紋解題高手，能幫助肌膚更加光滑細緻，並減少明顯的紋路，比起過去的各類A酸使用後容易脫皮敏感，新型A醇成份更溫和、可每天早晚使用。當中同時添加微分子玻尿酸幫助肌膚膨彈，還有獨家全新專利「CL1870激光胜肽複合物」協同天然膠原蛋白作用，使臉蛋飽滿有光澤。

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