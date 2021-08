台灣美妝YouTuber自創彩妝：波痞、Cara Wu、大沛必買明星商品推薦

Text / Marie Claire美麗佳人 Photo / Marie Claire美麗佳人

憑著對彩妝的喜好與影嚮力,近一、兩年越來越多台灣美妝KOL推出自創彩妝品牌,包括部落客波痞的Poppy21 罌粟狂想、YouTuber CARA的CARA Beauty、YouTuber大沛的CelesteTerry,一起來看看她們的品牌特色與明星商品!

波痞的Poppy21 罌粟狂想

美妝部落客「波痞到底是在幹嘛」21歲時,因為想研究、紀錄適合自己的妝容及穿搭方式,開始在網路上分享心得,意外成為部落客,至今正好11年,決定在2021年推出自有彩妝品牌-Poppy21 罌粟狂想。除了期許自己不忘初心,也希望藉由這一路與讀者的互動,開發出比市售更實用、更高CP值的商品。她汲取過去自身經驗,從商品開發、修樣、產品設計親力親為,將「Doll up for yourself! 為悅己,而容。」理念延伸到生活,預計推出化妝品、保養品、髮品,甚至是服飾。

品牌從原料到製程都很嚴謹,由專業研發團隊調配,交由十萬級無塵室生產、充填環境,堅持遵守國際ISO22716生產規範。全品牌也強調無動物實驗、素食可用。未來規畫也如品牌無設限的核心定位,不刻意設定每次推出的產品分類與順序,將以「讀者希望解決的問題」研發,希望無論是什麼姿態、什麼樣貌的大家,都能更愉快地裝扮自己,為自己獨特的美感到驕傲。

首波:四款新品

首波推出一手掌握多用粉彩盤、一抹柔焦礦物蜜粉餅、親膚無痕蜜粉刷、無花果蓬鬆乾洗髮四項商品,便是針對忠實鐵粉票選最想解決的困擾「懶人彩妝、一盤多用、持妝控油」研發。

1.一手掌握多用粉彩盤

自品牌創立前就已規劃於清單內的商品,歷時超過一年的開發。精選日常12種色調、4種質地(柔霧打底、細緻珠光、碎鑽亮片、緞光金屬),打造出不侷限於眼彩,還結合腮紅、修容、打亮、眼線、眉粉、鼻影,無限變化的超實用粉彩盤。

細緻礦物粉質基底,添加甜杏仁油、芒果油、荷荷芭油等多種保濕萃取,使妝感持久、服貼不飛粉。透過色彩與質地自由堆疊,不管是彩妝新手,還是想要一盤多用的懶人化妝法,都能輕鬆駕馭。

2.一抹柔焦礦物蜜粉餅

在未推出的試用階段,便被讀者稱之為「魔法蜜粉」。極細粉末以安全性成份TALC及MICA礦物粉體為基底,除了增加細膩度、提高產品延展性,還能修飾毛孔。獨特高分子Nylon-12原料具少見的疏油、疏水特性,大幅降低臉部浮粉、脫妝。同時精心調配出介於清透裸妝與微霧光感的的完美比例,搭配親膚無痕蜜粉刷,輕掃即可擁有高級柔焦妝感。還添加白芒花籽油與乳油木果油二種高保濕成份,避免因上妝水分流失而導致肌膚暗沉。

3.親膚無痕蜜粉刷

在不傷害動物的友善堅持下,由師傅人工搓毛打造超柔軟極細的人工纖維刷毛,高彈力、高抓粉力,不僅不刺膚,上臉還能零刷痕。

4.無花果蓬鬆乾洗髮

總是挑戰多天不洗頭的波痞,身為乾洗髮重度使用者,發現市售產品經常香精味過重、添加酒精對頭皮造成刺激、白色粉末易殘留在衣物上,因此推出無花果蓬鬆乾洗髮,以具超強吸油力的木薯澱粉為主成份,超細粉體不易四散殘留,快速吸附頭皮、髮根油脂。額外添加酪梨萃取,控油同時保持髮絲不乾澀毛躁;加上無花果清新香氣。

Poppy21 罌粟狂想創立年份:2021年8月

Cara Wu的Cara Beauty

美妝部落客Cara Wu憑著自身「重口味彩妝狂」特色,一路對彩妝的摸索與熱情,在2020年成立美妝品牌「Cara Beauty」,首波登場的「Woke Up Like This 原生系列」卻也代表了Cara的蛻變,呈現近年偏好極簡、乾淨的她。品牌強調“Only you can define beauty.(美的定義只有自己決定)”的理念,希望每個人都能實現各種美的型態、創造各種美的模樣,帶領彩妝控展開一場美妝藝術色彩學。

Cara Beauty整體氛圍以中世紀油畫室為背景,呈現美妝即是自由創作的柔美意象。全系列產品設計以品牌總監Cara Wu最愛的咖啡享用時刻為元素,擷取咖啡與牛奶融合的瞬間展現曼妙流痕,搭配淺白肌膚的顏色,以極簡裸感襯托高雅風格。

Cara Wu從國中時期開始化妝,逐漸沈迷於藝術型歐美眼妝,後來因歐美風格藝術妝的YouTube影片受到注目。乘載著多年來美妝研究成長史,進而在2020年創立品牌。她說:「我覺得彩妝有分兩派:一種是極致自然,一種是把彩妝當成藝術來創作,但不管哪一種對我來說都很美,化妝應該是一件很開心的事,從漂亮的商品包裝,打開後聞到的香味,到產品內容物本身,帶給人們的都是一個完整的體驗,就像有些人睡前喜歡點蠟燭,我想帶來的也是一種美的體驗。」

最新產品:極致清透控油蜜粉餅

Cara Beauty最新產品是在2021夏天推出的「極致清透控油蜜粉餅」,針對消費者對蜜粉最在意的清透、持久、控油所設計。科技聚合的Nylon-12原料屬於高分子粉體,增加蜜粉餅柔滑度,搭配扁平型的礦物雲母粉(Mica)增加服貼度並延長續航力。還有極細礦物粉質能控制出油,達到完美柔焦定妝。極致清透控油蜜粉餅貼心推出兩種色號:純白透明#Translucent、中性膚色#Neutral,上臉皆為透明妝感,卻可微調校正整體妝容的柔和感。

首波產品:Woke Up Like This 原生系列

特調適合冷暖膚色的肌膚皆可通用的純淨色彩,推出2種顏色乘上3種質地的唇彩、符合東方肌膚的低彩度腮紅與自然泛光的打亮餅。

1.極致原生潤唇膏

主打水亮晶透色澤,富含神經醯胺、蘆薈萃取、凡士林、椰子油、甜杏仁油、乳木果油等滋潤型植物萃取潤澤配方,同時滋潤與修飾唇紋,打造原生唇色。共有兩色:#Cara完美複製品牌總監Cara Wu最令人羨慕的原生素唇色、#Skinny legend則是特調最適合亞洲黃調肌膚的肉桂血色。

2.母胎彌生打亮餅

低調泛光,添加堅果籽油、荷荷巴油、葵花籽油、杏核油、洋甘菊花,打亮同時隱藏毛孔不卡紋,精選研發兩色: #Heavenly適合偏白肌、#No shade細緻膚金,適合所有膚色。

Cara Beauty創立年份:2020年8月

大沛的CelesteTerry

知識型美妝YouTuber大沛Celeste Wu,本身為台大化學博士,經營美妝頻道近四年,以彩妝教學與彩妝色論等實用知識性美妝內容廣受網友喜愛與支持。2019年與老公泰瑞創立第一個台灣Youtuber自創彩妝品牌CelesteTerry,以豐富又多樣的官方教學影音與消費者零距離互動,希望能夠做出最棒的產品,打造專業又實用的MIT美妝。

當時推出的第一樣彩妝就是暱稱為「泰大盤」的不只眼影盤,之所以叫「泰大盤」第一個原因是CelesteTerry是由大沛和老公泰瑞共同創立的品牌,第二點是「泰大盤」的每個顏色都很大顆,用臉部刷具直接沾取使用也沒問題,不擔心沾染到其他眼影。透過網友自發性的取名,讓「泰大盤」的討論度居高不下,也意外達成了想把好東西和更多人分享的品牌精神。

最新產品:絲絨柔霧蜜粉+光感透亮蜜粉

今年五月一口氣推出兩款蜜粉-絲絨柔霧蜜粉、光感透亮蜜粉。

光感透亮蜜粉透過混合不同光澤、色調的粉體,來達到「模擬潤澤底妝的滋潤光澤」,不用在定妝和粉底光澤之間做取捨,用蜜粉定妝後依然能保有潤透的光澤感。

絲絨柔霧蜜粉則具有極佳的柔焦效果可修飾毛孔、細紋等肌膚紋理,特殊的細膩透霧感粉體,創造粉霧卻又立體不平板的妝感。

首波產品:不只眼影盤

「不只是眼影盤」為日常實用妝容帶來更多可能,眼影盤擁有霧面與珠光兩種質地的12色眼影,而且每一個顏色都擁有多功能多妝效。除了珠光打亮、霧面提亮,還能拿來當作腮紅、眉粉或修容,打破既有多功能彩盤框架。當中包括集合能讓眼皮乾淨不浮腫的霧面打底色、最受歡迎的玫瑰金與大地色、比歐美彩盤刷色更自然的修容陰影色,各種膚色適用的粉紫色與蜜桃色腮紅、特別適合健康膚色的光澤香檳玫瑰色腮紅等等,即使是彩妝初學者使用也能畫出高質感的日常妝容。

身為台大化學博士的大沛,對於眼影盤的配色其實是非常科學又實用的,設有深淺軸和冷暖軸。彩妝新手單用各色就很漂亮,進階者則能輕鬆調色玩出更多變化。霧面和珠光質地各有偏紅、偏黃和偏冷的三個基本色調,搭配能調整顏色深淺的霧面象牙白色,不管是什麼膚色都可以調配出最適合自己的客製化色彩和色調。

CelesteTerry創立年份:2019年4月

