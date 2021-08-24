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楊勇緯、蕭敬騰、GD都戴「珍珠項鍊」！4品牌推薦，男友女友一起戴都OK

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

利用珍珠、寶石打造的貴重首飾彰顯個人品味，在中世紀皇室大公男性成員之間並不是少數。快轉到現代，面對時髦質優的手錶和珠寶，又何必拘泥於性別分類？ 金曲獎上，奧運柔道男神楊勇緯戴上Mikimoto X COMME des GARÇONS最新聯名項鍊，利用珍珠、金屬銀鍊、別針、鉚釘及尖牙的組合，為形象優雅的珍珠項鍊注入酷味，女生男生戴起來既時髦又有個性。不只楊勇緯，蕭敬騰、瘦子E.SO、權志龍GD…皆在出席典禮或工作場合搭配過珍珠項鍊；今年不妨挑一條精品珍珠項鍊，男友女友一起分享穿戴：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikimoto

珍珠專家Mikimoto，除了經典簡約的白色珍珠串鍊，你還可以找到酷味十足的黑色串珠珍珠項鍊，單圈或可自行圍繞的多圈作品也有，如果喜歡更有設計感的作品，絕不能錯過MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲，聯乘打造帥氣的珍珠+純銀裝飾項鍊。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

像是，奧運健將楊勇緯以頒獎人之姿驚喜現身第32屆2021年金曲獎，與同為排灣族的女歌手阿爆及「舉重女神」郭婞淳，共同擔任「最佳專輯獎」壓軸頒獎人。他穿上來自Carnival 嘉裕的高級訂製服，腳踩Dr. Martens 雕花馬汀鞋，再戴上MIKIMOTO最新的COMME des GARÇONS 聯名珍珠項鍊，搭出瀟灑酷味。

▲珍珠項鍊。（圖／美麗佳人提供）

▲珍珠項鍊。（圖／美麗佳人提供）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chanel 香奈兒

以18K白金、鑽石和養殖珍珠打造的Comète Perlée系列長項鍊，結合了珍珠與彗星兩項Chanel品牌經典元素，可單圈穿搭拉長比例，或雙圈搭配創造更華麗更有存在感的風格。

▲珍珠項鍊。（圖／美麗佳人提供）

Tiffany & Co.

Tiffany & Co. 不分男女的珍珠首飾，以淡水珍珠為主要素材，顏色大致上有白與黑兩種選擇，除了單串的珍珠項鏈、單顆的珍珠墜鍊，也有衍生自設計系列系列的現代感珍珠作品，比如Tiffany HardWear、Elsa Peretti等，很容易與既有的金屬感珠寶相互混搭。

▲珍珠項鍊。（圖／美麗佳人提供）

Tasaki

以珍珠和鑽石做為兩大核心元素的Tasaki，經常運用更為獨特的設計手法，顛覆大家想像中的珍珠樣貌，比如將圓潤的珍珠剖半、提高金屬面積…創造摩登的美學視野。

▲珍珠項鍊。（圖／美麗佳人提供）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●珠寶小學堂│本篇必收！行家才知道的三個珍珠知識

●珍珠控、項鍊控看過來！七款氣質珍珠母貝項鍊推薦，5萬起就能收的精品經典設計

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 楊勇緯, 珍珠項鍊, Mikimoto, Chanel, Tasaki, Tiffany

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