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長髮必學3款馬尾變化　可愛丸子、度假感扭結替造型加分

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

簡單的馬尾也能有很多造型變化，有個日本造型師 ＠maya_arrange時常在ig上分享編髮技巧，今天精選出3款夏季必學的馬尾變化型編髮。

丸子感馬尾

這款馬尾運用簡單的繞綁，打造出俏皮、可愛的球狀馬尾，並且將所有固定用的橡皮筋都隱藏了起來。在綁好後記得抓鬆製造蓬鬆感，看起來會更自然。

1.首先使用橡皮筋綁馬尾，在最後不要鬆手，抓出約1/3的髮束繞住綁髮處，再將剩下的髮尾放進橡皮筋中，完成隱藏式馬尾。
2.將馬尾分成兩束，交錯纏繞約兩圈後用橡皮筋固定，並將髮絲稍微抓鬆。
3.抓出1/3的髮絲，繞著上個步驟固定處，將橡皮筋隱藏起來。
4.重複一次步驟2到最後要用橡皮筋固定時，將髮尾反折綁起，剩餘的髮尾再繞著橡皮筋綁一圈後完成。

▼向右滑有示範影片

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

度假感扭結低馬尾

這款造型綁需要準備兩條不同顏色的髮繩，建議可以選擇低飽和度、帶大地色系的髮繩，纏繞搭配和諧又有小巧思。

長髮必學3款馬尾變化：可愛丸子、度假感扭結、優雅股辮⋯實用又替造型加分！

1.先用橡皮筋綁出低馬尾，並將馬尾分成兩束後交錯固定，記得要用手指將頭髮一邊繞緊，這樣看起來的線條感會更明顯。
2.一手固定著髮尾綁髮處，另一隻手稍微將髮絲拉鬆，一手固定是為了避免綁好的髮型整個跑掉。
3.接著拿出準備好的髮繩，先在橡皮筋處纏繞至橡皮筋隱藏，接著往下交錯繞著剛幫好的馬尾，抓著髮繩繞綁時可以用其他的手指扶著馬尾。
4.接著可以視喜好再加一條，或是完成髮型。

▼示範影片從第二則開始

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

優雅慵懶股辮

這款看起來優雅中帶點隨性的編髮其實相當簡單，只要會綁三股辮就沒問題，而三股辮可以拉到前面照著鏡子綁，可以說是編髮中的基本技巧。

長髮必學3款馬尾變化：可愛丸子、度假感扭結、優雅股辮⋯實用又替造型加分！

1.從最靠近頭皮的髮辮開始，將右邊的髮辮穿到左邊，直到髮尾。
2.用橡皮筋把兩束髮辮的髮尾綁在一起，接著稍微將編髮拉鬆後就完成，可以視喜好加上喜歡的髮飾。

▼向右滑有示範影片

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上三款編髮，替馬尾造型更加分，簡單又好上手的髮型技巧一定要學起來！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●夏季髮型技巧：馬尾怎麼綁才好看？黃金角度、固定方法、上捲技巧和增加份量的方法都在這

●短髮造型靈感3選！原來短鮑伯也能綁小馬尾，這些實用技巧一定要學起來！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 馬尾

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