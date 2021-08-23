安格斯12星座一周運勢8／23-8／29　金牛戀愛萌芽中，雙子該適時休息

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

兼顧著工作與感情，羊座本週日子過得很精實，此時婚姻宮位多了金星進駐，感情機會雖多，但也顯得撲朔迷離，可能連你自己都不是很清楚自己的意念想法，找情人之前你得先找到自己！進入交往期的羊座生活的重心多半在工作或親人關係上，在職場上力求表現，對感情也會有正面的影響。

金牛座 4.21~5.20

本週牛座對複雜的人際網絡感到心有餘而力不足。明明不是很欣賞對方，卻很可能礙於工作或其它目的不得不熱絡。家庭、感情方面則順遂許多，已經有交往對象的人，若能時時彼此分享，就算是遠距離，都不會構成感情上的阻礙。還沒有對象的牛座，有小小的戀愛即將萌芽，從容自然是重要的，別太躁進讓彼此都不自在。

雙子座 5.21~6.20

金星移位後，雙子從活躍變得有些沉靜，該主動積極的時候反而把機會拱手讓人，近期你的得失心變大，工作上容易過度激動但也容易疲備，當你感到責任愈來愈重時，最好適時休息一下。單身者感情呈現原地踏步，雖然社交、認識新朋友的機緣不算少，但未必真能有所助益，反而要小心不好的桃花。

巨蟹座 6.21~7.21

金星的移位對於蟹座帶來了考驗的力量，這週有對象的你，兩人之間來自生活、人際輿論甚至工作等無形壓力默默加劇，你會開始以更實際客觀的層面思考兩人的未來。工作上雖然困境依舊存在，但你能運用你的人脈化解眼前困難，雖然內心緊張，卻也反而得以用更嚴謹紮實的態度、沈著應對的方式解除危機。

獅子座 7.22~8.22

星盤中多了金星盤踞溝通宮位，獅座除了氣場增強外，與人互動上多了嚴謹客觀，不再那麼以感情直覺取向，工作上凡事與溝通協調有關的事務都能讓你表現加分！只是有一好沒兩好，本週的你容易有較大的情緒起伏，單身者在感情上容易有空虛或孤單的感覺，還需要拾回耐心，當心急躁表錯情讓彼此都尷尬。

處女座 8.23~9.22

太陽本週起移駕到處女本命宮，無疑帶來了強大的能量，近期也不難發現各方面有愈來愈順利的趨勢，無形的壓力也正在減退中，雖然不見得人見人愛，但人際溝通已愈來愈順暢。只是與情人之間的相處需再放鬆一些，不要過份執著相處的方式，適當保持距離以減少磨擦。單身者有出乎意料的感情變化。

天秤座 9.23~10.22

秤座本週有吉星加持，適合多與人合作交流，不要老在自己的舒適圈中賴散，此時有金星照耀，只要拿出認真專一的態度，避免三心二意搖擺不定，工作上能為你帶大1加1大於2的正面影響。感情上有貴人加持，能突破交往停滯期，單身者則不妨請朋友多多關照，在大夥兒的推波助瀾下，有機會遇見真命對象。

天蠍座 10.23~11.22

帶了點陰鬱氣息的蠍座，這週面對挫折與預期外的變化，若能選擇開朗、陽光的態度來面對，事情比較容易朝著自己想要的方向走。適時表達自己內心的感受和想法，你的好人氣自然提升。單身蠍座將能從人群中體會到一些友善的情意，若有似無的愛情迷藏等著你慢慢探索，不妨敞開心房靜待緣分敲門。

射手座 11.23~12.21

不利於遠行日子，這週的射手得管好自己想趴趴走的心，以免路程一波三折，考驗著你的應變力以及對於挫折打擊的耐受度。已經有情人的射手，近期最好能妥善分配自己工作、興趣與感情的時間，避免冷落了身邊最在乎你的情人，在感情互動上也顯得力不從心，單身者容易過度執著，卻忽略了其它更適合的對象。

摩羯座 12.22~1.19

認真魔人摩羯座本週工作運勢頗旺，只要盡情揮灑，能在專業領域中展現自己的實力，過去的耕耘也將獲得賞識，不過相對的也可能要背負比較重的責任，雖然疲累一些，但一切有勞有獲！感情方面除了能平心靜氣的相處、磨合外，懂得給情人空間的相處方式，將反能讓你以退為進，為感情加分。

水瓶座 1.20~2.18

忙碌緊繃了好一陣子的水瓶，本週挫折承受力大減，在情緒的低潮下呈現著心有餘而力不足的疲累態勢，工作上有種使不上力的無助感，幸好有來自感情或友情的溫暖，為你帶來鼓舞的力量，成為你精神的支柱。不過這很可能是光明前的最後黑暗，只要捱過這段時間，不久開始就能出現轉機。

雙魚座 2.19~3.20

雖然一心想照著計畫好的方式執行，但就是容易事與願違！本週魚座工作上小有不如意，讓你有些手足無措，考驗著你臨機應變的反應。愈忙碌的時刻愈有異性緣，工作上的互動將能為感情注入活力，別抗拒別人的邀約，這對工作和感情都能有加乘的影響。有對象者有小爭吵但甜蜜居多，對方會是你心靈最大的依靠。

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