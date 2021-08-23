瘦子帥度再飆高！回顧金曲3套西裝造型　「行走的費洛蒙」狂噴發

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

金曲獎熟面孔的瘦子E.SO，雖然不是第一次出席金曲盛會，卻是首度入圍華語男歌手的獎項，從禮車下車一登上星光大道紅毯的那一刻，相信粉絲們的眼睛沒離開過螢幕，應該都有感受到，瘦子出席本次的紅毯造型，帥度已經無人能敵，帶大家再次回顧金曲32、金曲31、金曲29有行走費洛蒙稱號瘦子的帥氣造型：

瘦子金曲獎造型盤點

瘦子出席金曲29

獲得最佳演唱組合獎的頑童MJ116，作為成員之一的瘦子，當時還是短髮的造型，搭配整身的黑色西裝套裝，以一名紅毯新秀來說，帥氣程度已經不容小覷。

瘦子出席金曲31

錯過金曲獎的星光大道紅毯，瘦子卻以表演嘉賓的身份帶來精彩表演，一出場也沒讓粉絲們失望，選擇Dior灰色格紋西裝混搭Bulgari珠寶，把行走費洛蒙的魅力發揮極致。

瘦子出席金曲32

以為去年瘦子已經夠帥了嗎？第32屆金曲獎E.SO再度刷新粉絲對帥的定義，首次入圍最佳華語男歌手的他，本屆選擇Bottega Veneta黑色條紋西裝搭配Boucheron奢華珠寶走上紅毯，不論是紅毯花絮還是典禮影片，瘦子的帥度都能讓人一眼就看見。

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