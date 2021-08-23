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星巴克新竹關埔門市「撞臉麥當勞」　8／23開幕有現烤麵包

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▲星巴克關埔門市。（圖／業者提供）

▲星巴克關埔門市8／23開幕，引發話題。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然5月起整體市場受到疫情影響，星巴克展店計畫仍然積極，光8月份至今就有4間門市開幕，而今（8／23）開幕的新竹關埔門市，則是討論度最高的一間，外觀採用搶眼的S型樓板反折做出曲線，呈現整棟樓的藝術感，還推出在地風味的造型麵包，呼應「現烤麵包」的服務，但或許是外觀配色有點相似，有些網友則表示「還以為是麥當勞」。

▲星巴克關埔門市。（圖／業者提供）

▲星巴克關埔門市。（圖／業者提供）

新竹因為許多新興住戶與年輕家庭的遷入，加上收入水準高，成為許多餐飲、百貨佈局的重要據點，星巴克這兩天就在新竹開幕了2間門市，除了湖口服務區之外，就是近期討論度高的關埔門市，獨棟的店面打造出的特色門市，厚實的2樓樓板反折做出流線感，搭配整面透明落地窗的一樓，像是巨大方塊卻輕盈的漂浮在半空。

▲星巴克關埔門市。（圖／業者提供）

這樣的設計許多網友連聲讚美，想約朋友過去喝杯咖啡，插旗朝聖，還有民眾表示「新竹為什麼這麼多地可以蓋網美星巴克」，直說羨慕，但不知是不是配色跟麥當勞新店型有點類似，也有在地社團民眾留言「根本撞臉麥當勞」、「想說那車道是得來速嗎？」，另也有人憂心店前面的道路很小條，「到時候一定大塞車」。

▲星巴克關埔門市。（圖／業者提供）

星巴克表示，新竹關埔門市設計意象概念，以輪船為構想並取STARBUCKS字首「S」字型設計外觀，象徵航向另一個里程碑，獨特設計的樓板反摺作為二樓的牆體及屋頂，牆體斜伸有效降低厚重感，遠看有飄浮的支撐感。一樓結合鐵件及玻璃管組成的波浪意象及女神魚尾交纏髮絲，並與在地文創結合，融入當地玻璃藝術；二樓獨具特色的戶外客席區，可與週邊大樓夜景相呼應，打造出獨具氛圍的咖啡空間。

▲星巴克關埔門市。（圖／業者提供）

▲星巴克關埔門市。（圖／業者提供）

▲星巴克關埔門市。（圖／業者提供）

該門市也導入「NITRO氮氣冷萃專案」與「酒精專案」，提供氮氣飲品、紅白酒、氣泡酒及啤酒飲品，此外還有新鮮的現烤麵包與餅乾，為慶祝開幕於全門市同步推出「洛神花起司麵包」，用新竹特產柿子為造型，內餡裹入酸酸甜甜的洛神花和濃郁奶酪。首賣商品包括玻璃杯、隨行卡、馬克杯等。

▲星巴克關埔門市。（圖／業者提供）▲星巴克關埔門市。（圖／業者提供）

▲洛神花起司麵包，售價65元，全台門市均售。

▲星巴克關埔門市。（圖／業者提供）

▲8／26起單筆消費滿1,500元發票，即可獲得星巴克新竹關埔門市限定玻璃杯。

▲星巴克關埔門市。（圖／業者提供）

▲除贈品玻璃杯之外，還有限定馬克杯、悠遊卡也開賣。

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關鍵字：

星巴克, 麥當勞, 關埔門市, 新竹

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