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木村光希「蜜桃臀」太驚人！親授私房3招「提臀運動」女孩都要學

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編輯／JJ

日本巨星木村拓哉女兒木村光希日前於IG上帶貨寶格麗手袋，不過她的「翹臀」完全模糊了焦點，成為粉絲們爭相討論的話題，紛紛敲碗：「怎麼練的？」也許是聽見了廣大網友的聲音，幾天後木村光希就上傳了私房3招「提臀運動」教學影片，女孩們學起來才能Get同款翹臀！

▲木村光希提臀運動。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希日前貼文曬包，大家卻都把焦點放在「翹臀」上。（圖／翻攝自IG@koki）

擁有一米七模特兒身高的木村光希，一直以來都保持著纖瘦的身形，這回難得穿著顯身材的服裝，才讓人驚嘆木村光希把體態練得相當好，長期下來的運動習慣，也讓她累積不少心得。

木村光希完全不藏私，既然引起了粉絲們的好奇，就拍攝了影片大方分享私房的「提臀運動」，總共有3招：

第一招：開腿深蹲

與一般與肩同寬的深蹲不同，木村光希使用的是腳尖向外、將雙腿打開至蹲下時能呈現「ㄇ字形」的深蹲，依照影片中的示範，普通版本做30下，接下來速度加快的「微蹲」版本做30下，最後，維持深蹲姿態，左、右腳跟輪流抬起，同樣做30下。

第二招：踢腿弓箭步

先抬起一側腿向前上方踢，接著順勢向後踩成弓箭步、蹲下，左、右邊各做20下。

第三招：後交叉弓箭步

同樣是弓箭步的方式，先將右腳往左後方踩、蹲，回正之後，換左腳往右後方踩、蹲，兩邊都要做到20下，這個動作將會讓臀部斜上方肌肉特別有感。

►好驚人！木村光希假曬包真秀「翹臀」　臀部曲線粉絲看呆：長大了

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關鍵字：

木村光希, 翹臀, 提臀運動, 健身, 教學, 蜜桃臀, 深蹲, 弓箭步

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