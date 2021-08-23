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碧昂絲險被身後億級名畫搶風采　戴Tiffany巨鑽PK

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▲▼ Tiffany碧昂絲 。（圖／翻攝Tiffany IG）

▲Tiffany邀西洋音樂巨星夫妻檔碧昂絲（右）與傑斯代言，背後的藝術家尚米榭巴斯奇亞畫作更是一大亮點。（圖／翻攝Tiffany IG）

記者陳雅韻／台北報導

精品龍頭LVMH集團收購美國珠寶品牌Tiffany & Co.後，動作頻頻，最顯眼的是從廣告形象徹頭徹尾進行大改造，除了簽下以影集《后翼棄兵》走紅的女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），近日更大手筆邀西洋音樂天王天后夫妻檔傑斯（Jay-Z）與碧昂絲（Beyoncé）共同代言，於首波廣告演繹主題「關於愛」（About Love），眼尖的時尚迷還發現形象照中出現第3個亮點，背景竟是已故藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的畫作！

▲▼ Tiffany碧昂絲 。（圖／翻攝Tiffany IG）

▲傑斯於Tiffany首波釋出的影片中拍攝正在彈琴的碧昂絲。（圖／翻攝Tiffany IG）

傳奇藝術家尚米榭巴斯奇亞的作品近幾年於國際拍賣會炙手可熱，屢屢飆破億元大關，周杰倫也是鐵粉之一。此次Tiffany全新形象照出奇招，竟出現1980年代初期私人收藏的尚米榭巴斯奇亞的畫作《Equals Pi》，底色是Tiffany招牌的知更鳥藍Tiffany Blue，讓人立刻聯想到品牌。

▲▼ Tiffany碧昂絲 。（圖／翻攝Tiffany IG）

▲碧昂絲於Tiffany形象廣告中佩戴傳奇黃鑽Tiffany Diamond項鍊。

Tiffany不僅廣告「背景」講究，請到傑斯與碧昂絲夫婦代言同樣深受矚目，讓碧昂絲戴上鎮店之寶128.54克拉枕形明亮式切割黃鑽Tiffany Diamond鑽石項鍊，此巨鑽於1877年在南非金柏利鑽石礦區被發現時，是重達287.42克拉的原石，隔年被品牌創辦人Charles Lewis Tiffany買下，在當時品牌首席寶石學家George Frederick Kunz博士的督導下，切割成多達82個刻面、極盡閃耀的模樣，女星奧黛麗赫本、女神卡卡、蓋兒加朵都曾佩戴亮相。

▲▼ 碧昂絲 。（圖／公關照）

▲碧昂絲親自上陣演繹adidas Originals與她主理品牌IVY PARK的聯名系列。（圖／adidas Originals提供）

碧昂絲除了受Tiffany青睞，她主理的品牌IVY PARK也享有高人氣，近日與adidas Originals聯名推出全新「 IVY PARK Rodeo」系列，也由她親自上陣拍攝形象照，以摩登風格向非裔牛仔文化致敬。

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關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, LVMH, 碧昂絲, 傑斯

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